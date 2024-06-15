https://ria.ru/20240615/vystavka-1953122655.html
Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек
Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек - РИА Новости, 15.06.2024
Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек
Международную выставку-форум "Россия" в субботу посетил шестнадцатимиллионный гость, им стала семилетняя Елизавета из Москвы, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:36
2024-06-15T15:36
2024-06-15T15:43
выставка-форум "россия"
москва
самарская область
самара
илья репин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953123459_2:0:1165:654_1920x0_80_0_0_00d82bfff22011e42af8b22420eae6d5.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" в субботу посетил шестнадцатимиллионный гость, им стала семилетняя Елизавета из Москвы, сообщили в пресс-службе выставки. "Семья шестнадцатимиллионного посетителя поедет в Самарскую область. Выставка "Россия" 8 июля в своем сегодняшнем состоянии закрывается. Осталось 24 дня - всех приглашаем в гости!" - приводит пресс-служба слова директора выставки Натальи Виртуозовой. Отмечается, что юбилейным гостем стала семилетняя Елизавета из Москвы, приехавшая на выставку вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей. "В рамках путешествия семья посетит красивые и значимые места Самары, в том числе самую длинную набережную в Европе, Жигулевский пивоваренный завод и местный "Арбат". Кроме того, они отправятся в одно из самых красивых сел России - Ширяево, где известный художник Илья Репин делал наброски к картине "Бурлаки на Волге", - добавили в пресс-службе. Семья также посетит Тольятти, где узнает богатую историю города и погрузится в его технологическую современность. "В завершении поездки гостей ждет восхождение на вершину Царева кургана и посещение уникального целебного источника", - уточнили организаторы выставки. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://ria.ru/20240524/vystavka-1948161065.html
https://ria.ru/20240320/vystavka-1934485284.html
москва
самарская область
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953123459_147:0:1019:654_1920x0_80_0_0_b6e9f61b500f02f974cefeecc30e6fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, самарская область, самара, илья репин
Выставка-форум "Россия", Москва, Самарская область, Самара, Илья Репин
Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек
Шестнадцатимиллионным посетителем выставки "Россия" стала семилетняя Елизавета
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" в субботу посетил шестнадцатимиллионный гость, им стала семилетняя Елизавета из Москвы, сообщили в пресс-службе выставки.
"Семья шестнадцатимиллионного посетителя поедет в Самарскую область
. Выставка "Россия" 8 июля в своем сегодняшнем состоянии закрывается. Осталось 24 дня - всех приглашаем в гости!" - приводит пресс-служба слова директора выставки Натальи Виртуозовой.
Отмечается, что юбилейным гостем стала семилетняя Елизавета из Москвы, приехавшая на выставку вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей.
«
"В рамках путешествия семья посетит красивые и значимые места Самары
, в том числе самую длинную набережную в Европе
, Жигулевский пивоваренный завод и местный "Арбат". Кроме того, они отправятся в одно из самых красивых сел России
- Ширяево, где известный художник Илья Репин
делал наброски к картине "Бурлаки на Волге", - добавили в пресс-службе.
Семья также посетит Тольятти
, где узнает богатую историю города и погрузится в его технологическую современность.
"В завершении поездки гостей ждет восхождение на вершину Царева кургана и посещение уникального целебного источника", - уточнили организаторы выставки.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.