https://ria.ru/20240615/vystavka-1953122655.html

Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек

Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек - РИА Новости, 15.06.2024

Выставку-форум "Россия" посетили 16 миллионов человек

Международную выставку-форум "Россия" в субботу посетил шестнадцатимиллионный гость, им стала семилетняя Елизавета из Москвы, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:36

2024-06-15T15:36

2024-06-15T15:43

выставка-форум "россия"

москва

самарская область

самара

илья репин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" в субботу посетил шестнадцатимиллионный гость, им стала семилетняя Елизавета из Москвы, сообщили в пресс-службе выставки. "Семья шестнадцатимиллионного посетителя поедет в Самарскую область. Выставка "Россия" 8 июля в своем сегодняшнем состоянии закрывается. Осталось 24 дня - всех приглашаем в гости!" - приводит пресс-служба слова директора выставки Натальи Виртуозовой. Отмечается, что юбилейным гостем стала семилетняя Елизавета из Москвы, приехавшая на выставку вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей. "В рамках путешествия семья посетит красивые и значимые места Самары, в том числе самую длинную набережную в Европе, Жигулевский пивоваренный завод и местный "Арбат". Кроме того, они отправятся в одно из самых красивых сел России - Ширяево, где известный художник Илья Репин делал наброски к картине "Бурлаки на Волге", - добавили в пресс-службе. Семья также посетит Тольятти, где узнает богатую историю города и погрузится в его технологическую современность. "В завершении поездки гостей ждет восхождение на вершину Царева кургана и посещение уникального целебного источника", - уточнили организаторы выставки. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240524/vystavka-1948161065.html

https://ria.ru/20240320/vystavka-1934485284.html

москва

самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, самарская область, самара, илья репин