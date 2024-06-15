https://ria.ru/20240615/vybory-1953140314.html
Партия Ле Пен с большим отрывом обгонит коалицию Макрона, показал опрос
Партия Ле Пен с большим отрывом обгонит коалицию Макрона, показал опрос - РИА Новости, 15.06.2024
Партия Ле Пен с большим отрывом обгонит коалицию Макрона, показал опрос
Правая партия "Национальное объединение" (RN) обгонит коалицию президента Эммануэля Макрона на внеочередных выборах в парламент с отрывом более 13 процентных... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:43
2024-06-15T17:43
2024-06-15T17:43
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" (RN) обгонит коалицию президента Эммануэля Макрона на внеочередных выборах в парламент с отрывом более 13 процентных пунктов, следует из опроса, проведенного социологической службой Opinionway для издания Echos. Согласно результатам исследования, 33% респондентов готовы отдать голоса за RN. На втором месте - вновь образованный партиями левых, социалистов и экологов "Национальный фронт", его поддерживают 25% избирателей. Президентская коалиция находится только на третьем месте с 20% голосов. При этом ещё 7% готовы проголосовать за республиканцев, с которыми RN заключила соглашение и поделила избирательные округа, в 70 из них партии не будут выставлять кандидатов друг против друга. Таким образом, RN может получить до 245 кресел в парламенте, что даст этой правой партии относительное большинство. Опрос был проведён онлайн 12 и 13 июня, в нем приняли участие 1011 человек. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes - 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.
https://ria.ru/20240609/vybory-1951825496.html
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952308604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Партия Ле Пен с большим отрывом обгонит коалицию Макрона, показал опрос
Opinionway: правая партия RN обгонит коалицию Макрона на выборах в Европарламент
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости.
Правая партия "Национальное объединение" (RN) обгонит коалицию президента Эммануэля Макрона на внеочередных выборах в парламент с отрывом более 13 процентных пунктов, следует из опроса, проведенного социологической службой Opinionway для издания Echos
.
Согласно результатам исследования, 33% респондентов готовы отдать голоса за RN. На втором месте - вновь образованный партиями левых, социалистов и экологов "Национальный фронт", его поддерживают 25% избирателей. Президентская коалиция находится только на третьем месте с 20% голосов.
При этом ещё 7% готовы проголосовать за республиканцев, с которыми RN заключила соглашение и поделила избирательные округа, в 70 из них партии не будут выставлять кандидатов друг против друга.
Таким образом, RN может получить до 245 кресел в парламенте, что даст этой правой партии относительное большинство.
Опрос был проведён онлайн 12 и 13 июня, в нем приняли участие 1011 человек.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes - 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию - 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.