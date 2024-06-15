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Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2024
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09:30 15.06.2024 (обновлено: 09:32 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/vrachi-1953076887.html
Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт
Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2024
Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт
Автоматизация рутинных процессов в ближайшие годы изменит работу врачей в России и по всему миру: они, по сути, станут специалистами по управлению большими... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:30
2024-06-15T09:32
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автоматизация рутинных процессов в ближайшие годы изменит работу врачей в России и по всему миру: они, по сути, станут специалистами по управлению большими данными - big data, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, к. м. н. Сергей Чудаков. "Заполнение документации, которое все чаще делается просто нажатием кнопки с подкачкой данных из уже имеющихся баз. Безусловно – "компьютерное зрение" (обработка рентгеновских и КТ-снимков компьютером – ред.), которое появилось в ковид - не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, и конечно это работа с уже большими данными, то есть генетическими, эпигенетическими, где без не просто цифровых систем, а без так называемых "гуливерных систем" (автоматизация процессов – ред.) обработки данных вообще уже не получится. И это буквально все в режиме реального времени происходит", - рассказал Чудаков, говоря о тенденциях автоматизации. По его мнению, "врач, по сути, в ближайшие несколько лет, максимум десяток, будет специалистом по управлению большими данными". "Это все рутинные процессы, как ни странно. То есть нет смысла их передавать человеку с точки зрения того, чтобы он мучился и путался в них", - добавил врач. Он привел в пример выбор цифровым помощником фармацевтических препаратов. "Это тоже очень важно, потому что количество их нарастает, спектр зашкаливает. И учитывая, что мы фактически входим в персонализированную медицину, то врачам все сложнее становится делать выбор, потому что даже один препарат выбрать не просто, а когда их два или три, то здесь нужны данные об их сочетаемости. Поэтому врачи очень активно начали пользоваться различными системами поддержки принятия решения в сфере клинической фармакологии, то есть в персонализации подходов", - заключил специалист.
https://ria.ru/20240615/meditsina-1953070602.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт

Эксперт Чудаков: врачи скоро станут специалистами по управлению большими данным

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВрач смотрит на электрокардиографию пациента
Врач смотрит на электрокардиографию пациента - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Врач смотрит на электрокардиографию пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автоматизация рутинных процессов в ближайшие годы изменит работу врачей в России и по всему миру: они, по сути, станут специалистами по управлению большими данными - big data, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, к. м. н. Сергей Чудаков.
"Заполнение документации, которое все чаще делается просто нажатием кнопки с подкачкой данных из уже имеющихся баз. Безусловно – "компьютерное зрение" (обработка рентгеновских и КТ-снимков компьютером – ред.), которое появилось в ковид - не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, и конечно это работа с уже большими данными, то есть генетическими, эпигенетическими, где без не просто цифровых систем, а без так называемых "гуливерных систем" (автоматизация процессов – ред.) обработки данных вообще уже не получится. И это буквально все в режиме реального времени происходит", - рассказал Чудаков, говоря о тенденциях автоматизации.
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По его мнению, "врач, по сути, в ближайшие несколько лет, максимум десяток, будет специалистом по управлению большими данными".
"Это все рутинные процессы, как ни странно. То есть нет смысла их передавать человеку с точки зрения того, чтобы он мучился и путался в них", - добавил врач.
Он привел в пример выбор цифровым помощником фармацевтических препаратов. "Это тоже очень важно, потому что количество их нарастает, спектр зашкаливает. И учитывая, что мы фактически входим в персонализированную медицину, то врачам все сложнее становится делать выбор, потому что даже один препарат выбрать не просто, а когда их два или три, то здесь нужны данные об их сочетаемости. Поэтому врачи очень активно начали пользоваться различными системами поддержки принятия решения в сфере клинической фармакологии, то есть в персонализации подходов", - заключил специалист.
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