https://ria.ru/20240615/vrachi-1953076887.html

Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт

Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2024

Врачи в ближайшие годы станут специалистами по big data, заявил эксперт

Автоматизация рутинных процессов в ближайшие годы изменит работу врачей в России и по всему миру: они, по сути, станут специалистами по управлению большими... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:30

2024-06-15T09:30

2024-06-15T09:32

общество

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735807819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b87b162fa73ff746ca51ca4c8de6efa8.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автоматизация рутинных процессов в ближайшие годы изменит работу врачей в России и по всему миру: они, по сути, станут специалистами по управлению большими данными - big data, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, к. м. н. Сергей Чудаков. "Заполнение документации, которое все чаще делается просто нажатием кнопки с подкачкой данных из уже имеющихся баз. Безусловно – "компьютерное зрение" (обработка рентгеновских и КТ-снимков компьютером – ред.), которое появилось в ковид - не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, и конечно это работа с уже большими данными, то есть генетическими, эпигенетическими, где без не просто цифровых систем, а без так называемых "гуливерных систем" (автоматизация процессов – ред.) обработки данных вообще уже не получится. И это буквально все в режиме реального времени происходит", - рассказал Чудаков, говоря о тенденциях автоматизации. По его мнению, "врач, по сути, в ближайшие несколько лет, максимум десяток, будет специалистом по управлению большими данными". "Это все рутинные процессы, как ни странно. То есть нет смысла их передавать человеку с точки зрения того, чтобы он мучился и путался в них", - добавил врач. Он привел в пример выбор цифровым помощником фармацевтических препаратов. "Это тоже очень важно, потому что количество их нарастает, спектр зашкаливает. И учитывая, что мы фактически входим в персонализированную медицину, то врачам все сложнее становится делать выбор, потому что даже один препарат выбрать не просто, а когда их два или три, то здесь нужны данные об их сочетаемости. Поэтому врачи очень активно начали пользоваться различными системами поддержки принятия решения в сфере клинической фармакологии, то есть в персонализации подходов", - заключил специалист.

https://ria.ru/20240615/meditsina-1953070602.html

https://ria.ru/20240610/ii-1951922889.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия