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Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства - РИА Новости, 15.06.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:34 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/volodin-1953098857.html
Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства
Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства - РИА Новости, 15.06.2024
Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили на сайте ГД. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:34
2024-06-15T12:34
парламентское собрание союза беларуси и россии
минск
россия
вячеслав володин
валерий фальков
сергей кравцов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили на сайте ГД. "В понедельник, 17 июня, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - написано в сообщении. В нем сказано, что на заседании состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства". В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белорусии Владимир Гусаков. "Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год", - уточняется на сайте.
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минск, россия, вячеслав володин, валерий фальков, сергей кравцов, госдума рф, политика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Минск, Россия, Вячеслав Володин, Валерий Фальков, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Политика
Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства

Володин проведет в Минске заседание парламентского собрания Союзного государства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили на сайте ГД.
"В понедельник, 17 июня, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - написано в сообщении.
В нем сказано, что на заседании состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства". В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белорусии Владимир Гусаков.
"Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год", - уточняется на сайте.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМинскРоссияВячеслав ВолодинВалерий ФальковСергей КравцовГосдума РФПолитика
 
 
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