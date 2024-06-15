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Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства
Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства - РИА Новости, 15.06.2024
Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили на сайте ГД. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:34
2024-06-15T12:34
2024-06-15T12:34
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили на сайте ГД. "В понедельник, 17 июня, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - написано в сообщении. В нем сказано, что на заседании состоится обсуждение вопроса "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства". В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белорусии Владимир Гусаков. "Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год", - уточняется на сайте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Володин проведет заседание парламентского собрания Союзного государства
Володин проведет в Минске заседание парламентского собрания Союзного государства