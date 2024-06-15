https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

На Украине водитель зерновоза пытался вывезти 41 уклониста

На Украине водитель зерновоза пытался вывезти 41 уклониста - РИА Новости, 15.06.2024

На Украине водитель зерновоза пытался вывезти 41 уклониста

Водитель зерновоза в Одесской области пытался вывезти в кузове грузовика за границу 41 уклониста, сообщили в национальной полиции Украины. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:11

2024-06-15T20:11

2024-06-15T20:11

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Водитель зерновоза в Одесской области пытался вывезти в кузове грузовика за границу 41 уклониста, сообщили в национальной полиции Украины. "Пытался вывезти за границу 41 уклониста: полицейские Одесской области сообщили злоумышленнику о подозрении... Водитель зерновоза под прикрытием своей предпринимательской деятельности пытался на грузовике вывезти в соседнее государство мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины. В публикации заявляется, что "билет" на этот зерновоз стоил от пяти до 15 тысяч долларов. При этом вознаграждение самого водителя составляло всего тысячу долларов за рейс, уточнили в полиции. Как сообщили в ведомстве, круг подозреваемых уточняется, водителю же грозит до девяти лет лишения свободы. Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 12 июня погранслужба Украины, зафиксировано 35 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытках пересечь эту пограничную реку. Ряд украинских СМИ с конца 2023 года сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240612/uklonist-1952391393.html

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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский