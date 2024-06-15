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В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти - РИА Новости, 15.06.2024
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16:34 15.06.2024
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В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти
В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти - РИА Новости, 15.06.2024
В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти
Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:34
2024-06-15T16:34
происшествия
саратов
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшем не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", - написал он. Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.
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происшествия, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти

Власти: перебоев в подаче газа из-за аварии близ Саратова не будет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«
"По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшем не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", - написал он.
Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.
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ПроисшествияСаратовРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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