https://ria.ru/20240615/vlasti-1953131022.html

В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти

В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти - РИА Новости, 15.06.2024

В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти

Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:34

2024-06-15T16:34

2024-06-15T16:34

происшествия

саратов

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Перебоев в подаче газа из-за аварии на газопроводе близ Саратова не будет, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшем не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", - написал он. Ранее губернатор сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты 5 метров, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240529/ballon-1949220720.html

саратов

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происшествия, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)