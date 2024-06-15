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Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим
Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим - РИА Новости, 15.06.2024
Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что у "загнивающего империализма" никогда не было такого убогого руководства, какое в данный момент демонстрирует G7. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:45
2024-06-15T02:45
2024-06-15T03:29
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что у "загнивающего империализма" никогда не было такого убогого руководства, какое в данный момент демонстрирует G7. "Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства, какое демонстрирует сегодня G7. Отвергнутые собственными народами, они стремятся прибегнуть к колониальной практике и вмешиваются в дела, которые их не касаются", - написал Хиль в социальной сети X, прикрепив к посту скрин заявления по итогам саммита G7 в Италии. Встреча лидеров "Большой семерки" проходит с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
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в мире, венесуэла, италия, апулия, g7
В мире, Венесуэла, Италия, Апулия, G7
Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим
МИД Венесуэлы: у империализма не было столь убогого лидерства, как сейчас у G7