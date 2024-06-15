https://ria.ru/20240615/venesuela-1953057003.html

Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим

Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим - РИА Новости, 15.06.2024

Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что у "загнивающего империализма" никогда не было такого убогого руководства, какое в данный момент демонстрирует G7. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T02:45

2024-06-15T02:45

2024-06-15T03:29

в мире

венесуэла

италия

апулия

g7

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что у "загнивающего империализма" никогда не было такого убогого руководства, какое в данный момент демонстрирует G7. "Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства, какое демонстрирует сегодня G7. Отвергнутые собственными народами, они стремятся прибегнуть к колониальной практике и вмешиваются в дела, которые их не касаются", - написал Хиль в социальной сети X, прикрепив к посту скрин заявления по итогам саммита G7 в Италии. Встреча лидеров "Большой семерки" проходит с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

венесуэла

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в мире, венесуэла, италия, апулия, g7