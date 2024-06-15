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Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим - РИА Новости, 15.06.2024
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02:45 15.06.2024 (обновлено: 03:29 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/venesuela-1953057003.html
Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим
Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим - РИА Новости, 15.06.2024
Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что у "загнивающего империализма" никогда не было такого убогого руководства, какое в данный момент демонстрирует G7. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:45
2024-06-15T03:29
в мире
венесуэла
италия
апулия
g7
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что у "загнивающего империализма" никогда не было такого убогого руководства, какое в данный момент демонстрирует G7. "Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства, какое демонстрирует сегодня G7. Отвергнутые собственными народами, они стремятся прибегнуть к колониальной практике и вмешиваются в дела, которые их не касаются", - написал Хиль в социальной сети X, прикрепив к посту скрин заявления по итогам саммита G7 в Италии. Встреча лидеров "Большой семерки" проходит с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия.
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в мире, венесуэла, италия, апулия, g7
В мире, Венесуэла, Италия, Апулия, G7
Глава МИД Венесуэлы назвал руководство G7 как никогда убогим

МИД Венесуэлы: у империализма не было столь убогого лидерства, как сейчас у G7

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINРиши Сунак и Джорджа Мелони на саммите G7 в Апулии
Риши Сунак и Джорджа Мелони на саммите G7 в Апулии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Риши Сунак и Джорджа Мелони на саммите G7 в Апулии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что у "загнивающего империализма" никогда не было такого убогого руководства, какое в данный момент демонстрирует G7.
"Никогда еще у загнивающего империализма не было такого убогого и нелепого руководства, какое демонстрирует сегодня G7. Отвергнутые собственными народами, они стремятся прибегнуть к колониальной практике и вмешиваются в дела, которые их не касаются", - написал Хиль в социальной сети X, прикрепив к посту скрин заявления по итогам саммита G7 в Италии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов
Вчера, 08:00
Встреча лидеров "Большой семерки" проходит с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия.
 
В миреВенесуэлаИталияАпулияG7
 
 
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