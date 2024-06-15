https://ria.ru/20240615/velikobritaniya-1953113147.html

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о болезни

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о болезни - РИА Новости, 15.06.2024

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о болезни

Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии по случаю официального дня рождения короля Карла III, это ее... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:30

2024-06-15T14:30

2024-06-15T17:12

в мире

великобритания

лондон

швейцария

кейт миддлтон

карл iii

елизавета ii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953112854_0:45:3001:1733_1920x0_80_0_0_f5fc266ac33f238f7f6f80ddd3b67813.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии по случаю официального дня рождения короля Карла III, это ее первое мероприятие после объявления об онкологическом заболевании, трансляцию ведет телеканал Sky News. Сегодня Миддлтон прибыла в Букингемский дворец перед первым официальным появлением на публике. Накануне она сообщила о прогрессе в борьбе с болезнью и планах посетить празднование в субботу. Принцесса Уэльская вместе с детьми покинула Букингемский дворец на карете и в составе торжественной процессии прибыла на военный парад. Сам Карл III, страдающий от рака, также передвигался на карете, а не верхом. Из нее же он позднее провел традиционный осмотр войск, после чего принял парад, сидя в деревянном кресле на специально сооруженной платформе вместе со своей супругой Камиллой. В прошлом июне король отметил свой первый официальный день рождения после восхождения на престол. Тогда британцы впервые с 1986 года увидели своего монарха верхом на лошади на этом мероприятии. Его мать королева Елизавета II отдавала предпочтение каретам. После военного парада королевская семья вернулась в Букингемский дворец. Кейт Миддлтон вместе со всеми остальными членами семьи поприветствовала публику с балкона здания и наблюдала за воздушным парадом.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что супруга наследного принца перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Позднее, 22 марта, Миддлтон заявила, что в результате операции у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Принцесса отметила, что она в порядке и ей становится лучше с каждым днем. Она также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь. Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что принцессе пришлось предать гласности информацию об онкозаболевании из-за угрозы утечки информации. Согласно публикации издания, источник возможной утечки неизвестен, но было принято решение "сработать на опережение".Британские монархи традиционно отмечают свой день рождения дважды. Официальные дни рождения по традиции празднуются летом в первую, вторую или третью субботу июня, вне зависимости от их реальной даты. В этот день проходит парад "выноса знамени" (Trooping the Colour), это одна из самых ярких церемоний в Великобритании, за которой в центре Лондона наблюдают тысячи людей. Праздник сопровождается торжественным военным парадом и артиллерийским салютом. Свой фактический день рождения король Карл III отмечает 14 ноября. Среди высокопоставленных присутствующих на церемонии в этом году – премьер-министр Британии Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти. После мероприятия глава правительства направится в Швейцарию на конференцию по Украине, сообщил Sky News.

https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html

https://ria.ru/20240610/karl-1951976364.html

https://ria.ru/20240211/korol-1926640535.html

великобритания

лондон

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, лондон, швейцария, кейт миддлтон, карл iii, елизавета ii