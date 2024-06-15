В ФРГ сделали неожиданное заявление по Украине после предложения Путина
Немецкий политолог Варвик: Украина не получит условия лучше, чем предложил Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина может не получить более выгодные для себя условия, чем накануне озвучил президент России Владимир Путин, заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик в интервью телеканалу Phoenix.
"Эти условия были бы не очень хорошими для Украины, в этом нет сомнений, но вопрос в том, можно ли достичь лучших условий?" — отметил он.
Варвик подчеркнул, что стратегия Запада в отношении России не дала результатов, поэтому он призвал к дипломатическому урегулированию конфликта. Кроме того, союзники Киева больше не могут говорить о неготовности российского лидера к переговорам, поскольку он накануне представил план по достижению мира в текущем военном противостоянии.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам Путина, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.