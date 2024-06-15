https://ria.ru/20240615/ukraina-1953173646.html

Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный и справедливый мир

Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный и справедливый мир - РИА Новости, 15.06.2024

Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный и справедливый мир

На Украину необходимо вернуть не иллюзию мира, а подлинный и справедливый мир, заявил по итогам первого дня конференции по Украине, проходящей на швейцарском... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:12

2024-06-15T22:12

2024-06-15T22:12

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. На Украину необходимо вернуть не иллюзию мира, а подлинный и справедливый мир, заявил по итогам первого дня конференции по Украине, проходящей на швейцарском курорте Бюргеншток, участвующий в ее работе президент Чехии Петр Павел. "Сегодня представители сотни стран мира встречаются в Швейцарии, чтобы обсудить, как вернуть мир на Украину. Не иллюзию мира... а настоящий, справедливый и прочный мир. Нам предстоит пройти сложный путь, но мы не можем ждать со сложенными руками. Мы также поговорим о конкретных последствиях войны, которые касаются каждого", - написал Павел на своей странице в соцсети X. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швейцария, петр павел, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон