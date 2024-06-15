https://ria.ru/20240615/ukraina-1953109109.html

Украинцы, приехав для воинского учета, попадают в ловушку, заявили в Раде

Украинцы, приехав для воинского учета, попадают в ловушку, заявили в Раде - РИА Новости, 15.06.2024

Украинцы, приехав для воинского учета, попадают в ловушку, заявили в Раде

Проживающие за границей граждане Украины после приезда на родину для постановки на воинский учет попадают в ловушку - из-за отсутствия места регистрации на... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:52

2024-06-15T13:52

2024-06-15T13:52

в мире

украина

федор вениславский

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Проживающие за границей граждане Украины после приезда на родину для постановки на воинский учет попадают в ловушку - из-за отсутствия места регистрации на территории украинского государства не могут стать на учет, а также не имеют возможности выехать из страны, сообщил представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Его слова приводит украинское издание NV."Граждане Украины, которые не стояли на воинском учете и вернулись на Украину, они сейчас попали, фактически, в своеобразную ловушку. Они не могут выехать из Украины обратно к своим семьям и не могут в Украине встать на воинский учет, потому что у них нет на Украине зарегистрированного места жительства. Эту проблему мы на комитете обсуждали, мы сейчас готовим соответствующее обращение в кабмин Украины, в министерство внутренних дел, минобороны, потому что эта проблема требует решения", - приводит слова Вениславского украинское издание NV. Согласно постановлению кабмина от 16 мая, мужчины, которые были официально сняты с воинского учета ранее из-за своего выезда за границу на срок более трех месяцев, обязаны вернуться на воинский учет до 16 июня. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240607/davlenie-1951547330.html

https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, федор вениславский