https://ria.ru/20240615/ukraina-1953099064.html

В украинском Миргороде прогремел взрыв

В украинском Миргороде прогремел взрыв - РИА Новости, 15.06.2024

В украинском Миргороде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в субботу в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:38

2024-06-15T12:38

2024-06-15T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946155396_0:95:1183:761_1920x0_80_0_0_68256545bea57e95977eaf1734a784c0.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва, сообщают местные паблики. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Миргорода", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в Миргороде находится военный аэродром. Информации от официальных властей не поступало. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953088117.html

https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, полтавская область, украина