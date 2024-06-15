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В украинском Миргороде прогремел взрыв - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953099064.html
В украинском Миргороде прогремел взрыв
В украинском Миргороде прогремел взрыв - РИА Новости, 15.06.2024
В украинском Миргороде прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:38
2024-06-15T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва, сообщают местные паблики. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Миргорода", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в Миргороде находится военный аэродром. Информации от официальных властей не поступало. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953088117.html
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
В украинском Миргороде прогремел взрыв

"Страна": в городе Миргород Полтавской области Украины прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва, сообщают местные паблики. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Миргорода", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что в Миргороде находится военный аэродром. Информации от официальных властей не поступало.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраина
 
 
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