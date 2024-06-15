https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html

На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам

На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам - РИА Новости, 15.06.2024

На Украине согласовали законопроект, обещающий индульгенцию коррупционерам

Кабмин Украины согласовал проект закона, позволяющий коррупционерам откупиться от строгого наказания в обмен на возмещение ущерба, не разоблачая приспешников и... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:03

2024-06-15T12:03

2024-06-15T12:03

украина

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кабмин Украины согласовал проект закона, позволяющий коррупционерам откупиться от строгого наказания в обмен на возмещение ущерба, не разоблачая приспешников и организаторов схем, сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" в Telegram-канале. "Правительство (Украины) выкатило законопроект, позволяющий назначать обвиняемым в коррупции менее суровое наказание, если они заключат соглашение о признании вины и полностью или частично возместят ущерб за свои действия. Самое интересное, что обвиняемым в коррупции необязательно разоблачить соучастников и другие им известные преступления для уменьшения наказания", - говорится в сообщении. Отмечается, что из согласованного правительством законопроекта убрали обязательное требование к фигурантам особо тяжкого преступления раскрыть информацию о соучастниках преступных схем, что создает лазейку для откупа и сокрытия подельников коррупционных преступлений. Кроме того, законопроект позволяет согласовать для фигуранта менее суровое наказание или заменить его наказание испытательным сроком, кроме того может быть назначен дополнительный штраф в размере до 200 миллионов гривен (почти 5 миллионов долларов) и конфискация имущества. В центре предположили, что в случае принятия законопроекта в этой редакции, "хапуги и взяточники" "смогут воспользоваться механизмом откупа". В пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте кабмина Украины, говорится, что "соглашения о признании виновности" позволяет быстрее рассматривать уголовные дела, смягчая нагрузку на суды и прокуратуру, а также "может способствовать снижению количества назначенных наказаний и как следствие количества заключенных".

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире