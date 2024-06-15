Посол России заявил, что саммит по Украине отдалит окончание конфликта
Посол Барбин: саммит по Украине не приблизит, а отдалит окончание конфликта
Посол МИД России Владимир Барбин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не приблизит, а отдалит окончание конфликта, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Текст комментария опубликован в Telegram-канале посольства.
В Кремле ранее заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
"Дело в том, что саммит не приближает, а отдаляет окончание конфликта на Украине. Россию в Швейцарию не пригласили, хотя без России мира не достичь. Сделано этот сознательно. Западу мир не нужен, но нужна Украина как орудие борьбы с Россией", — сказал он в интервью датской газете Politiken.
За конференцию в Швейцарии выступают страны Запада, которые грезят нанести России военное и геополитическое поражение, отметил глава дипмиссии.
"Они мечтают предстать как сторонники мира, но при этом накачивают Украину вооружениями, дают согласие Киеву на удары западным оружием по целям в России и допускают возможность отправки на Украину своих военнослужащих", — сказал Барбин.
Дания активно участвует в продвижении "формулы Зеленского". В Копенгагене летом 2023 года была организована международная встреча по презентации этой украинской инициативы, отметил посол.
"При этом Дания также твердит о возможности военной победы Киева и поставляет на Украину оружие в большем объеме, чем, например, Франция и Италия", — сказал глава дипмиссии.
В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.