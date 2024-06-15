https://ria.ru/20240615/ukraina-1953073959.html
В Харьковской области взрывами повреждено административное здание
В Харьковской области взрывами повреждено административное здание - РИА Новости, 15.06.2024
В Харьковской области взрывами повреждено административное здание
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в городе Купянск повреждено взрывами административное здание. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:01
2024-06-15T09:01
2024-06-15T09:01
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в городе Купянск повреждено взрывами административное здание. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "в городе Купянск повреждено административное здание".
https://ria.ru/20240210/kharkov-1926568361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область
В Харьковской области взрывами повреждено административное здание
Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о повреждении административного здания