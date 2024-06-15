https://ria.ru/20240615/ukraina-1953073959.html

В Харьковской области взрывами повреждено административное здание

В Харьковской области взрывами повреждено административное здание - РИА Новости, 15.06.2024

В Харьковской области взрывами повреждено административное здание

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в городе Купянск повреждено взрывами административное здание. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:01

2024-06-15T09:01

2024-06-15T09:01

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в городе Купянск повреждено взрывами административное здание. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "в городе Купянск повреждено административное здание".

https://ria.ru/20240210/kharkov-1926568361.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область