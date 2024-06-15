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На Украине задержали четверых уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/uklonisty-1953143910.html
На Украине задержали четверых уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию
На Украине задержали четверых уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию - РИА Новости, 15.06.2024
На Украине задержали четверых уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию
Пограничникам на западе Украины пришлось применить оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию, сообщили в западном региональном... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:03
2024-06-15T18:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пограничникам на западе Украины пришлось применить оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины. Как уточнили в ведомстве, группа из четырех человек воспользовалась услугами проводников, которым они заплатили по 5,5 тысячи долларов. "Во время задержания нарушители попытались скрыться от пограничного наряда. Чтобы остановить злоумышленников, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух", - говорится в сообщении, опубликованном на странице западного регионального управления украинской погранслужбы в соцсети Facebook*.Всего сообщается о трех группах нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Среди них три жителя Киевской и двое жителей Черниговской области, а также четверо жителей Закарпатья, которые и оказались замешаны в инциденте со стрельбой. Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 12 июня погранслужба Украины, зафиксировано 35 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытках пересечь эту пограничную реку. Ряд украинских СМИ с конца 2023 года сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949956998.html
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в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский
На Украине задержали четверых уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию

Украинские пограничники применили оружие, чтобы задержать четверых уклонистов

© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пограничникам на западе Украины пришлось применить оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.
Как уточнили в ведомстве, группа из четырех человек воспользовалась услугами проводников, которым они заплатили по 5,5 тысячи долларов.
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
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"Во время задержания нарушители попытались скрыться от пограничного наряда. Чтобы остановить злоумышленников, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух", - говорится в сообщении, опубликованном на странице западного регионального управления украинской погранслужбы в соцсети Facebook*.
Всего сообщается о трех группах нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Среди них три жителя Киевской и двое жителей Черниговской области, а также четверо жителей Закарпатья, которые и оказались замешаны в инциденте со стрельбой.
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4 июня, 16:58
Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 12 июня погранслужба Украины, зафиксировано 35 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытках пересечь эту пограничную реку.
Ряд украинских СМИ с конца 2023 года сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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