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"Навредит другим". СМИ сообщили о неожиданной угрозе в рядах ВСУ
"Навредит другим". СМИ сообщили о неожиданной угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
"Навредит другим". СМИ сообщили о неожиданной угрозе в рядах ВСУ
Украинские солдаты с психологическими травмами представляют угрозу для других в рядах ВСУ, сообщает Sky News. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:05
2024-06-15T15:05
2024-06-15T15:05
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские солдаты с психологическими травмами представляют угрозу для других в рядах ВСУ, сообщает Sky News."Мы можем потерять военнослужащего. У него начнутся проблемы, и он может причинить вред не только себе, но и другим людям", — цитирует журналистка украинского военного.Как указала обозреватель, посттравматическое стрессовое расстройство было выявлено уже у нескольких тысяч украинских военных, а на полное лечение этого заболевания отправляют лишь только тех, у кого заметны его самые серьезные признаки. Она подчеркнула, что всех остальных же возвращают обратно на фронт.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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в мире, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Политика
"Навредит другим". СМИ сообщили о неожиданной угрозе в рядах ВСУ
Sky News: украинские солдаты с психологическими травмами опасны для ВСУ