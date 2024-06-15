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Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море - РИА Новости, 15.06.2024
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12:44 15.06.2024
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Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море
Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море - РИА Новости, 15.06.2024
Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:44
2024-06-15T12:44
египет
средиземное море
александрия
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота. Ранее отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом. "Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало "очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества". От ВМС Египта в нем был задействован фрегат "Аль-Кадир". Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов. Завершилось совместное учение церемонией прощания, в ходе которой корабли двух стран разошлись на встречных курсах под гудки сирен, сообщили в пресс-службе флота.
https://ria.ru/20240610/egipet-1951973198.html
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египет, средиземное море, александрия, вмф рф, безопасность
Египет, Средиземное море, Александрия, ВМФ РФ, Безопасность
Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море

Корабли ТОФ и фрегат ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы
Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время ракетной стрельбы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
Ранее отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом.
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"Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало "очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества".
От ВМС Египта в нем был задействован фрегат "Аль-Кадир". Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов.
Завершилось совместное учение церемонией прощания, в ходе которой корабли двух стран разошлись на встречных курсах под гудки сирен, сообщили в пресс-службе флота.
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