https://ria.ru/20240615/ucheniya-1953099811.html
Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море
Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море - РИА Новости, 15.06.2024
Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:44
2024-06-15T12:44
2024-06-15T12:44
египет
средиземное море
александрия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота. Ранее отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом. "Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало "очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества". От ВМС Египта в нем был задействован фрегат "Аль-Кадир". Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов. Завершилось совместное учение церемонией прощания, в ходе которой корабли двух стран разошлись на встречных курсах под гудки сирен, сообщили в пресс-службе флота.
https://ria.ru/20240610/egipet-1951973198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, средиземное море, александрия, вмф рф, безопасность
Египет, Средиземное море, Александрия, ВМФ РФ, Безопасность
Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море
Корабли ТОФ и фрегат ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
Ранее отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия
, где находился с деловым заходом.
"Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало "очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества".
От ВМС Египта в нем был задействован фрегат "Аль-Кадир". Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов.
Завершилось совместное учение церемонией прощания, в ходе которой корабли двух стран разошлись на встречных курсах под гудки сирен, сообщили в пресс-службе флота.