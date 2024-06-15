https://ria.ru/20240615/ucheniya-1953099811.html

Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море

Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море - РИА Новости, 15.06.2024

Корабли ТОФ и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:44

2024-06-15T12:44

2024-06-15T12:44

египет

средиземное море

александрия

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения флота. Ранее отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом. "Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало "очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества". От ВМС Египта в нем был задействован фрегат "Аль-Кадир". Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов. Завершилось совместное учение церемонией прощания, в ходе которой корабли двух стран разошлись на встречных курсах под гудки сирен, сообщили в пресс-службе флота.

https://ria.ru/20240610/egipet-1951973198.html

https://ria.ru/20240219/ucheniya-1928199222.html

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средиземное море

александрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, средиземное море, александрия, вмф рф, безопасность