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Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения - РИА Новости, 15.06.2024
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00:03 15.06.2024
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Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения
Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения - РИА Новости, 15.06.2024
Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения
ВМФ России и ВМС Египта проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:03
2024-06-15T00:03
россия
египет
средиземное море
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Египта проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Накануне состоялся заход гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" в порт Александрия, приуроченный ко Дню России. В настоящий момент оба корабля покинули порт для участия в учениях."Учение пройдет в формате PASSEX с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями", - говорится в сообщении.ВМС Египта будут представлены на учении фрегатом ENS Al-Qadeer.
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россия, египет, средиземное море
Россия, Египет, Средиземное море
Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения

Корабли ВМФ РФ и ВМС Египта начинают учения по связи, маневрированию и досмотру

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фрегат "Маршал Шапошников". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Египта проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Накануне состоялся заход гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" в порт Александрия, приуроченный ко Дню России. В настоящий момент оба корабля покинули порт для участия в учениях.
"Учение пройдет в формате PASSEX с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями", - говорится в сообщении.
ВМС Египта будут представлены на учении фрегатом ENS Al-Qadeer.
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РоссияЕгипетСредиземное море
 
 
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