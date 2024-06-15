https://ria.ru/20240615/ucheniya-1953048421.html

Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения

Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения - РИА Новости, 15.06.2024

Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения

ВМФ России и ВМС Египта проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:03

2024-06-15T00:03

2024-06-15T00:03

россия

египет

средиземное море

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Египта проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Накануне состоялся заход гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" в порт Александрия, приуроченный ко Дню России. В настоящий момент оба корабля покинули порт для участия в учениях."Учение пройдет в формате PASSEX с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями", - говорится в сообщении.ВМС Египта будут представлены на учении фрегатом ENS Al-Qadeer.

https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952551966.html

россия

египет

средиземное море

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россия, египет, средиземное море