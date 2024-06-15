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Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения
Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения - РИА Новости, 15.06.2024
Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения
ВМФ России и ВМС Египта проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:03
2024-06-15T00:03
2024-06-15T00:03
россия
египет
средиземное море
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Египта проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям в Средиземном море, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Накануне состоялся заход гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" в порт Александрия, приуроченный ко Дню России. В настоящий момент оба корабля покинули порт для участия в учениях."Учение пройдет в формате PASSEX с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями", - говорится в сообщении.ВМС Египта будут представлены на учении фрегатом ENS Al-Qadeer.
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952551966.html
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россия, египет, средиземное море
Россия, Египет, Средиземное море
Российские и египетские военные корабли проведут совместные учения
Корабли ВМФ РФ и ВМС Египта начинают учения по связи, маневрированию и досмотру