https://ria.ru/20240615/ubiystvo-1953076601.html

СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

Украинец, застреливший в Виннице двух высмеивавших россиян блогерш, одной из которых была его жена, служил на фронте два года, сообщает украинское издание "20... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:28

2024-06-15T09:28

2024-06-15T14:36

винница

винницкая область

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинец, застреливший в Виннице двух высмеивавших россиян блогерш, одной из которых была его жена, служил на фронте два года, сообщает украинское издание "20 минут"."О Михаиле известно, что ему было 23 года и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Михаил очень ревновал свою 18-летнюю супругу Наталью. Мужчина с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили, добавили в материале. По словам соседей, Наталья переехала в квартиру, где было совершено убийство, три месяца назад, Михаила раньше здесь не видели.В ночь, когда произошло преступление, Михаил приехал к Наталье, потому что получил отпуск, говорится в публикации. По версии знакомых, мужчина приехал туда, так как не хотел соглашаться на развод, которого просила его жена, заключили в издании.В субботу украинская газета "Телеграф" сообщила, что инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице. Позднее тело стрелка обнаружили у берега реки Южный Буг.По информации издания "Телеграф", девушки вели стримы, где смеялись над россиянами.

https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html

https://ria.ru/20240615/dezertiry-1953058883.html

винница

винницкая область

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винница, винницкая область