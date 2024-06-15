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СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян - РИА Новости, 15.06.2024
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09:28 15.06.2024 (обновлено: 14:36 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ubiystvo-1953076601.html
СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян
СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян
Украинец, застреливший в Виннице двух высмеивавших россиян блогерш, одной из которых была его жена, служил на фронте два года, сообщает украинское издание "20... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:28
2024-06-15T14:36
винница
винницкая область
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинец, застреливший в Виннице двух высмеивавших россиян блогерш, одной из которых была его жена, служил на фронте два года, сообщает украинское издание "20 минут"."О Михаиле известно, что ему было 23 года и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Михаил очень ревновал свою 18-летнюю супругу Наталью. Мужчина с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили, добавили в материале. По словам соседей, Наталья переехала в квартиру, где было совершено убийство, три месяца назад, Михаила раньше здесь не видели.В ночь, когда произошло преступление, Михаил приехал к Наталье, потому что получил отпуск, говорится в публикации. По версии знакомых, мужчина приехал туда, так как не хотел соглашаться на развод, которого просила его жена, заключили в издании.В субботу украинская газета "Телеграф" сообщила, что инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице. Позднее тело стрелка обнаружили у берега реки Южный Буг.По информации издания "Телеграф", девушки вели стримы, где смеялись над россиянами.
https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html
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винница
винницкая область
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винница, винницкая область
Винница, Винницкая область
СМИ раскрыли детали убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

"20 минут": украинец, убивший высмеивавших россиян блогерш, воевал два года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинец, застреливший в Виннице двух высмеивавших россиян блогерш, одной из которых была его жена, служил на фронте два года, сообщает украинское издание "20 минут".
"О Михаиле известно, что ему было 23 года и он был родом из Песчанки в Винницкой области. Воевал на фронте два года", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что Михаил очень ревновал свою 18-летнюю супругу Наталью. Мужчина с трудом мог контролировать гнев из-за потери своего товарища, а также воспринимал близко к сердцу, когда о нем плохо говорили, добавили в материале. По словам соседей, Наталья переехала в квартиру, где было совершено убийство, три месяца назад, Михаила раньше здесь не видели.
В ночь, когда произошло преступление, Михаил приехал к Наталье, потому что получил отпуск, говорится в публикации. По версии знакомых, мужчина приехал туда, так как не хотел соглашаться на развод, которого просила его жена, заключили в издании.
В субботу украинская газета "Телеграф" сообщила, что инцидент произошел в четверг в Виннице: 23-летний мужчина, будучи в квартире, застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая впоследствии скончалась в больнице. Позднее тело стрелка обнаружили у берега реки Южный Буг.
По информации издания "Телеграф", девушки вели стримы, где смеялись над россиянами.
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