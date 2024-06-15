Турция обсуждала с Путиным "выборы" на некоторых территориях Сирии
Турция обсуждала с Путиным "выборы" на контролируемых курдами территориях Сирии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подробно обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию на контролируемых курдскими группировками территориях в Сирии и планируемые ими "выборы", сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Наш министр иностранных дел Хакан Фидан посещал Москву и детально обсуждал эту тему с господином Путиным. Также он провел встречу с главой МИД России Лавровым", — сказал он.
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Говоря о выборах на подконтрольных курдам землях, Эрдоган отметил, что их, по сути, нет, а "есть игры с целью легитимизации террористической группировки и создания террористического государства". По его словам, Анкара показала, как умеет нарушать подобные планы.
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"Даст бог, у РПК и других террористов не будет возможности свободно действовать в Сирии. А если у них она появится, мы мобилизуем соответствующие подразделения, как следует. Не надо у нас под носом создавать террористическое государство", — подчеркнул президент.
По словам Эрдогана, Анкара уверена, что официальный Дамаск не позволит курдским группировкам свободно проводить "выборы" на контролируемых ими территориях.
Фидан встречался с Путиным 11 июня. После визита в Москву министр посетил встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде.
Курдская автономная администрация планировала провести выборы мэров 11 июня, в том числе в контролируемых ею провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, но в итоге выборы были отложены.
Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции, лидер Партии националистического движения ранее высказался в пользу проведения совместной операции Турции и Сирии против Рабочей партии Курдистана на фоне подготовки к выборам 11 июня.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — "Сирийские демократические силы". В 2018-2019 годах Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.