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Турция обсуждала с Путиным "выборы" на некоторых территориях Сирии - РИА Новости, 15.06.2024
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14:48 15.06.2024 (обновлено: 15:17 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/turtsiya-1953116038.html
Турция обсуждала с Путиным "выборы" на некоторых территориях Сирии
Турция обсуждала с Путиным "выборы" на некоторых территориях Сирии - РИА Новости, 15.06.2024
Турция обсуждала с Путиным "выборы" на некоторых территориях Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подробно обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию на контролируемых курдскими группировками территориях в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:48
2024-06-15T15:17
в мире
турция
сирия
москва
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
владимир путин
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подробно обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию на контролируемых курдскими группировками территориях в Сирии и планируемые ими "выборы", сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. &quot;Наш министр иностранных дел Хакан Фидан посещал Москву и детально обсуждал эту тему с господином Путиным. Также он провел встречу с главой МИД России Лавровым&quot;, — сказал он.Говоря о выборах на подконтрольных курдам землях, Эрдоган отметил, что их, по сути, нет, а "есть игры с целью легитимизации террористической группировки и создания террористического государства". По его словам, Анкара показала, как умеет нарушать подобные планы. &quot;Даст бог, у РПК и других террористов не будет возможности свободно действовать в Сирии. А если у них она появится, мы мобилизуем соответствующие подразделения, как следует. Не надо у нас под носом создавать террористическое государство&quot;, — подчеркнул президент.По словам Эрдогана, Анкара уверена, что официальный Дамаск не позволит курдским группировкам свободно проводить "выборы" на контролируемых ими территориях. Фидан встречался с Путиным 11 июня. После визита в Москву министр посетил встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде. Курдская автономная администрация планировала провести выборы мэров 11 июня, в том числе в контролируемых ею провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, но в итоге выборы были отложены. Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции, лидер Партии националистического движения ранее высказался в пользу проведения совместной операции Турции и Сирии против Рабочей партии Курдистана на фоне подготовки к выборам 11 июня. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — "Сирийские демократические силы". В 2018-2019 годах Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html
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в мире, турция, сирия, москва, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, владимир путин, рабочая партия курдистана, брикс, сирийские демократические силы
В мире, Турция, Сирия, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Владимир Путин, Рабочая партия Курдистана, БРИКС, Сирийские демократические силы
Турция обсуждала с Путиным "выборы" на некоторых территориях Сирии

Турция обсуждала с Путиным "выборы" на контролируемых курдами территориях Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подробно обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию на контролируемых курдскими группировками территориях в Сирии и планируемые ими "выборы", сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«

"Наш министр иностранных дел Хакан Фидан посещал Москву и детально обсуждал эту тему с господином Путиным. Также он провел встречу с главой МИД России Лавровым", — сказал он.

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Говоря о выборах на подконтрольных курдам землях, Эрдоган отметил, что их, по сути, нет, а "есть игры с целью легитимизации террористической группировки и создания террористического государства". По его словам, Анкара показала, как умеет нарушать подобные планы.
«

"Даст бог, у РПК и других террористов не будет возможности свободно действовать в Сирии. А если у них она появится, мы мобилизуем соответствующие подразделения, как следует. Не надо у нас под носом создавать террористическое государство", — подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, Анкара уверена, что официальный Дамаск не позволит курдским группировкам свободно проводить "выборы" на контролируемых ими территориях.
Фидан встречался с Путиным 11 июня. После визита в Москву министр посетил встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде.
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Курдская автономная администрация планировала провести выборы мэров 11 июня, в том числе в контролируемых ею провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, но в итоге выборы были отложены.
Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции, лидер Партии националистического движения ранее высказался в пользу проведения совместной операции Турции и Сирии против Рабочей партии Курдистана на фоне подготовки к выборам 11 июня.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — "Сирийские демократические силы". В 2018-2019 годах Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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