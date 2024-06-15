https://ria.ru/20240615/tsentrobank-1953056166.html
ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими
ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими - РИА Новости, 15.06.2024
ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими
Банк России намерен обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января следующего года выявлять конфликты интересов и управлять ими, сообщил регулятор. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:00
2024-06-15T02:00
2024-06-15T02:20
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Банк России намерен обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января следующего года выявлять конфликты интересов и управлять ими, сообщил регулятор.Соответствующий проект указаний разработал ЦБ. Цель инициативы — защита прав вкладчиков и застрахованных лиц.Документ определяет правила выявления конфликтов интересов и описывает конкретные ситуации, которые могут их вызвать. При этом он обязывает НПФ предотвращать такие ситуации. Разработанные требования аналогичны тем, которые действуют в отношении профучастников и управляющих компаний, пояснил Банк России.
https://ria.ru/20240206/sberezheniya-1925546390.html
https://ria.ru/20240119/pensiya-1730222531.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими
ЦБ хочет обязать НПФ с 2025 года выявлять конфликты интересов и управлять ими