https://ria.ru/20240615/tsentrobank-1953056166.html

ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими - РИА Новости, 15.06.2024

ЦБ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Банк России намерен обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января следующего года выявлять конфликты интересов и управлять ими, сообщил регулятор. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T02:00

2024-06-15T02:00

2024-06-15T02:20

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Банк России намерен обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 января следующего года выявлять конфликты интересов и управлять ими, сообщил регулятор.Соответствующий проект указаний разработал ЦБ. Цель инициативы — защита прав вкладчиков и застрахованных лиц.Документ определяет правила выявления конфликтов интересов и описывает конкретные ситуации, которые могут их вызвать. При этом он обязывает НПФ предотвращать такие ситуации. Разработанные требования аналогичны тем, которые действуют в отношении профучастников и управляющих компаний, пояснил Банк России.

https://ria.ru/20240206/sberezheniya-1925546390.html

https://ria.ru/20240119/pensiya-1730222531.html

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2024

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экономика, центральный банк рф (цб рф)