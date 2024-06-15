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Ефимов: в Тимирязевском районе Москвы по КРТ построят деловой центр - РИА Новости, 15.06.2024
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12:05 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/tsentr-1953021792.html
Ефимов: в Тимирязевском районе Москвы по КРТ построят деловой центр
Ефимов: в Тимирязевском районе Москвы по КРТ построят деловой центр - РИА Новости, 15.06.2024
Ефимов: в Тимирязевском районе Москвы по КРТ построят деловой центр
Инвестор возведет деловой комплекс в Тимирязевском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:05
2024-06-15T12:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Инвестор возведет деловой комплекс в Тимирязевском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."Проект комплексного развития участка площадью 0,56 гектара по адресу Дмитровский проезд, владение 1Г на севере столицы реализует компания Stone. Соответствующий договор был заключен с инвестором в 2022 году. На месте недостроенного объекта через три года появится деловой центр общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей", – рассказал Владимир Ефимов.Он уточнил, что реализация проекта создаст 3,5 тысячи рабочих мест. Ранее он получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Кроме того, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что инвестору проекта выдано разрешение на строительство административно-делового комплекса.Как рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в состав комплекса войдут офисы класса А, торговая галерея и пространство с отделениями банков, магазинами, аптеками и кафе. Площадь составит более трех тысяч квадратных метров. "В результате район, который испытывает дефицит инфраструктуры офисно-делового назначения, получит современный многофункциональный объект", - сказал Гаман.Уточняется, что по проекту также планируется реконструкция улично-дорожной сети, а также строительство проезда к зданию и подземного паркинга, который обеспечит машино-местами сотрудников делового центра.Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.
https://ria.ru/20240612/efimov-1952293878.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Тимирязевском районе Москвы по КРТ построят деловой центр

© Фото : пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Инвестор возведет деловой комплекс в Тимирязевском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
"Проект комплексного развития участка площадью 0,56 гектара по адресу Дмитровский проезд, владение 1Г на севере столицы реализует компания Stone. Соответствующий договор был заключен с инвестором в 2022 году. На месте недостроенного объекта через три года появится деловой центр общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей", – рассказал Владимир Ефимов.
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Он уточнил, что реализация проекта создаст 3,5 тысячи рабочих мест. Ранее он получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Кроме того, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что инвестору проекта выдано разрешение на строительство административно-делового комплекса.
Как рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в состав комплекса войдут офисы класса А, торговая галерея и пространство с отделениями банков, магазинами, аптеками и кафе. Площадь составит более трех тысяч квадратных метров. "В результате район, который испытывает дефицит инфраструктуры офисно-делового назначения, получит современный многофункциональный объект", - сказал Гаман.
Уточняется, что по проекту также планируется реконструкция улично-дорожной сети, а также строительство проезда к зданию и подземного паркинга, который обеспечит машино-местами сотрудников делового центра.
Stone специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости. Компанию контролируют Максим Гейзер и Артем Санфиров.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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