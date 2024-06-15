https://ria.ru/20240615/trevoga-1953092717.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:43
2024-06-15T11:43
2024-06-15T11:43
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более двух часов. В Сумской и Полтавской областях тревога прозвучала в 11.24 мск. Спустя десять минут тревога распространилась на Днепропетровскую и Черниговскую области. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240614/obschestvennoe-1953042719.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу