https://ria.ru/20240615/trevoga-1953092717.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:43

2024-06-15T11:43

2024-06-15T11:43

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит более двух часов. В Сумской и Полтавской областях тревога прозвучала в 11.24 мск. Спустя десять минут тревога распространилась на Днепропетровскую и Черниговскую области. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240614/obschestvennoe-1953042719.html

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украина

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в мире, полтавская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф