https://ria.ru/20240615/trevoga-1953078122.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 15.06.2024
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога в субботу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:35
2024-06-15T09:35
2024-06-15T09:35
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и во всех областях страны была объявлена практически одновременно - в 09.21 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231207/trevoga-1914346881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны