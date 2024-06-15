https://ria.ru/20240615/trevoga-1953078122.html

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 15.06.2024

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога в субботу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:35

2024-06-15T09:35

2024-06-15T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и во всех областях страны была объявлена практически одновременно - в 09.21 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231207/trevoga-1914346881.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, вооруженные силы рф