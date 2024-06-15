https://ria.ru/20240615/tramp-1953175939.html

Штаб Трампа создаст коалицию для привлечения голосов чернокожих американцев

Штаб Трампа создаст коалицию для привлечения голосов чернокожих американцев - РИА Новости, 15.06.2024

Штаб Трампа создаст коалицию для привлечения голосов чернокожих американцев

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа объявил о создании коалиции, призванной привлечь поддержку со стороны чернокожих американцев в преддверии... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:48

2024-06-15T22:48

2024-06-15T22:48

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа объявил о создании коалиции, призванной привлечь поддержку со стороны чернокожих американцев в преддверии ноябрьских выборов. Коалиция, получившая название "Чернокожие американцы за Трампа", объединит под своим началом чиновников, спортсменов, артистов, а также видных общественных и религиозных деятелей. Новое объединение приступит к работе 19 июня - в день, когда в США отмечается годовщина отмены рабства. "Президент Трамп сделал для чернокожих американцев больше, чем любой другой президент в новейшей истории, реализовав политику "Америка прежде всего" в области экономики, иммиграции, энергетики, правопорядка и внешней политики. Исторические показатели свидетельствуют о поддержке чернокожим населением Трампа, и причина проста: они знают, что Трамп - единственный, кто способен добиться результатов в первый же день президентства", - заявил предвыборный штаб политика-республиканца. Сторонники Трампа из числа конгрессменов, чьи слова также приводит его команда, отмечают, что политика действующего главы государства Джо Байдена "оказалась разрушительной для меньшинств". "Экономика, гиперинфляция, преступность и миграционный кризис Байдена нанесли непропорционально большой вред цветным избирателям. Вот почему я уверен, что чернокожие американцы вынесут собственный вердикт по поводу президентства Байдена в ноябре текущего года", - заявил член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант, республиканец от Техаса. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240615/debaty-1953140787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, техас, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024