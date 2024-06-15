https://ria.ru/20240615/terakt-1953058111.html

На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году - РИА Новости, 15.06.2024

На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T02:57

2024-06-15T02:57

2024-06-15T02:57

общество

буденновск

ставропольский край

уфа

владимир владимиров

шамиль басаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24723/96/247239638_0:177:2925:1822_1920x0_80_0_0_9dfce54893a9f09883820ed1e5c82289.jpg

ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба администрации округа. "Мероприятия, посвященные трагической дате, начались с панихиды и траурного митинга у здания отдела внутренних дел... 14 июня 1995 года первыми атаку на мирный город приняли сотрудники буденновской милиции. 18 стражей порядка погибли, выполняя свой служебный долг", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Участники памятного митинга возложили цветы к мемориалу, расположенному рядом со зданием отдела полиции. Кроме того, траурные мероприятия прошли в сквере Памяти, у стелы погибшим авиаторам 487-го отдельного вертолетного полка и здания больницы, где 29 лет назад террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек и шесть дней удерживали их без еды и воды. "Мой родной Буденновск пережил настоящий ад. В это время я учился в Уфе, но в городе осталась семья, все друзья. Трудно передать, с какой тревогой и болью я следил вместе со всей страной за новостями из Буденновска. Это были одни из самых тяжелых дней в моей жизни. Мы помним всех, кто погиб в этом теракте. Помним и тех, кто помогал пострадавшим и восстанавливал в городе нормальную жизнь", – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

https://ria.ru/20240105/arustamyan-1919810165.html

буденновск

ставропольский край

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, буденновск, ставропольский край, уфа, владимир владимиров, шамиль басаев