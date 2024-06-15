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На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году - РИА Новости, 15.06.2024
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02:57 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/terakt-1953058111.html
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году - РИА Новости, 15.06.2024
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году
Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T02:57
2024-06-15T02:57
общество
буденновск
ставропольский край
уфа
владимир владимиров
шамиль басаев
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ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба администрации округа. "Мероприятия, посвященные трагической дате, начались с панихиды и траурного митинга у здания отдела внутренних дел... 14 июня 1995 года первыми атаку на мирный город приняли сотрудники буденновской милиции. 18 стражей порядка погибли, выполняя свой служебный долг", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Участники памятного митинга возложили цветы к мемориалу, расположенному рядом со зданием отдела полиции. Кроме того, траурные мероприятия прошли в сквере Памяти, у стелы погибшим авиаторам 487-го отдельного вертолетного полка и здания больницы, где 29 лет назад террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек и шесть дней удерживали их без еды и воды. "Мой родной Буденновск пережил настоящий ад. В это время я учился в Уфе, но в городе осталась семья, все друзья. Трудно передать, с какой тревогой и болью я следил вместе со всей страной за новостями из Буденновска. Это были одни из самых тяжелых дней в моей жизни. Мы помним всех, кто погиб в этом теракте. Помним и тех, кто помогал пострадавшим и восстанавливал в городе нормальную жизнь", – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
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общество, буденновск, ставропольский край, уфа, владимир владимиров, шамиль басаев
Общество, Буденновск, Ставропольский край, Уфа, Владимир Владимиров, Шамиль Басаев
На Ставрополье почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

В Ставропольском крае почтили память жертв теракта в Буденновске в 1995 году

© РИА Новости / Александр Земляниченко | Перейти в медиабанкЗаложники в больнице города Буденновска вывешивают на окна белые простыни с просьбой прекратить стрельбу
Заложники в больнице города Буденновска вывешивают на окна белые простыни с просьбой прекратить стрельбу - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Земляниченко
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Заложники в больнице города Буденновска вывешивают на окна белые простыни с просьбой прекратить стрельбу. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Память жертв террористического акта в Буденновске в 1995 году почтили в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба администрации округа.
«
"Мероприятия, посвященные трагической дате, начались с панихиды и траурного митинга у здания отдела внутренних дел... 14 июня 1995 года первыми атаку на мирный город приняли сотрудники буденновской милиции. 18 стражей порядка погибли, выполняя свой служебный долг", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
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В Ставропольском крае местный житель осквернил мемориал "Вечный огонь"
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Участники памятного митинга возложили цветы к мемориалу, расположенному рядом со зданием отдела полиции. Кроме того, траурные мероприятия прошли в сквере Памяти, у стелы погибшим авиаторам 487-го отдельного вертолетного полка и здания больницы, где 29 лет назад террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек и шесть дней удерживали их без еды и воды.
"Мой родной Буденновск пережил настоящий ад. В это время я учился в Уфе, но в городе осталась семья, все друзья. Трудно передать, с какой тревогой и болью я следил вместе со всей страной за новостями из Буденновска. Это были одни из самых тяжелых дней в моей жизни. Мы помним всех, кто погиб в этом теракте. Помним и тех, кто помогал пострадавшим и восстанавливал в городе нормальную жизнь", – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317.
В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.
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ОбществоБуденновскСтавропольский крайУфаВладимир ВладимировШамиль Басаев
 
 
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