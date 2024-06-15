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"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 15.06.2024 (обновлено: 20:59 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html
"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине
"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине
Президент Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимой идею переговоров об остановке украинского конфликта без участия России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:23
2024-06-15T20:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимой идею переговоров об остановке украинского конфликта без участия России."Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны", — заявила Амхерд на открытии саммита по Украине в Швейцарии.По ее словам, на текущем саммите не будет "окончательного взаимопонимания" и его достижение является вопросом будущих встреч.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/rs-1953145289.html
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в мире, швейцария, россия, украина, евросоюз, совет европы, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Евросоюз, Совет Европы, ООН
"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине

Президент Швейцарии Амхерд: переговоры по Украине без участия России немыслимы

© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZERВладимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / POOL / MICHAEL BUHOLZER
Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд на саммите по Украине в Швейцарии
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимой идею переговоров об остановке украинского конфликта без участия России.
"Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны", — заявила Амхерд на открытии саммита по Украине в Швейцарии.
По ее словам, на текущем саммите не будет "окончательного взаимопонимания" и его достижение является вопросом будущих встреч.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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