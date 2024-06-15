https://ria.ru/20240615/switzerland-1953162333.html

"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине

"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

"Немыслимо". Президент Швейцарии высказалась о России на саммите по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимой идею переговоров об остановке украинского конфликта без участия России. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:23

2024-06-15T20:23

2024-06-15T20:59

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Швейцарии Виола Амхерд назвала немыслимой идею переговоров об остановке украинского конфликта без участия России."Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны", — заявила Амхерд на открытии саммита по Украине в Швейцарии.По ее словам, на текущем саммите не будет "окончательного взаимопонимания" и его достижение является вопросом будущих встреч.Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

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