https://ria.ru/20240615/su-25-1953062363.html

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:06

2024-06-15T05:06

2024-06-15T05:58

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме. "Получили задачу с командного пункта отработать по опорному пункту противника. Произвели взлет парой, полетели по маршруту на предельно малой высоте. На маршруте вышли на цель. Отработали с подтверждением пана прямые попадания. Домой вернулись также штатно парой. ПАН подтвердил. Задача выполнена. Победа будет за нами!" – цитируется в сообщении лётчик Су-25 Кирилл.

https://ria.ru/20240529/su-25-1949037276.html

https://ria.ru/20240615/artilleriya-1953061973.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25