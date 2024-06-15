Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 15.06.2024 (обновлено: 05:58 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/su-25-1953062363.html
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:06
2024-06-15T05:58
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме. "Получили задачу с командного пункта отработать по опорному пункту противника. Произвели взлет парой, полетели по маршруту на предельно малой высоте. На маршруте вышли на цель. Отработали с подтверждением пана прямые попадания. Домой вернулись также штатно парой. ПАН подтвердил. Задача выполнена. Победа будет за нами!" – цитируется в сообщении лётчик Су-25 Кирилл.
https://ria.ru/20240529/su-25-1949037276.html
https://ria.ru/20240615/artilleriya-1953061973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ

Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ
29 мая, 05:03
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
"Получили задачу с командного пункта отработать по опорному пункту противника. Произвели взлет парой, полетели по маршруту на предельно малой высоте. На маршруте вышли на цель. Отработали с подтверждением пана прямые попадания. Домой вернулись также штатно парой. ПАН подтвердил. Задача выполнена. Победа будет за нами!" – цитируется в сообщении лётчик Су-25 Кирилл.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала