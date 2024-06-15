https://ria.ru/20240615/su-25-1953062363.html
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:06
2024-06-15T05:06
2024-06-15T05:58
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме. "Получили задачу с командного пункта отработать по опорному пункту противника. Произвели взлет парой, полетели по маршруту на предельно малой высоте. На маршруте вышли на цель. Отработали с подтверждением пана прямые попадания. Домой вернулись также штатно парой. ПАН подтвердил. Задача выполнена. Победа будет за нами!" – цитируется в сообщении лётчик Су-25 Кирилл.
https://ria.ru/20240529/su-25-1949037276.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
"Получили задачу с командного пункта отработать по опорному пункту противника. Произвели взлет парой, полетели по маршруту на предельно малой высоте. На маршруте вышли на цель. Отработали с подтверждением пана прямые попадания. Домой вернулись также штатно парой. ПАН подтвердил. Задача выполнена. Победа будет за нами!" – цитируется в сообщении лётчик Су-25 Кирилл.