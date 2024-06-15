https://ria.ru/20240615/strelby-1953117607.html
Десантный корабль "Кондопога" выполнил стрельбы в Баренцевом море
Десантный корабль "Кондопога" выполнил стрельбы в Баренцевом море - РИА Новости, 15.06.2024
Десантный корабль "Кондопога" выполнил стрельбы в Баренцевом море
Большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:00
2024-06-15T15:00
2024-06-15T15:00
безопасность
баренцево море
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота. "Сегодня большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" отработал в Баренцевом море ряд плановых мероприятий боевой подготовки, в том числе артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении. Уточняется, что стрельбы велись из 57-мм артиллерийской установки АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчёты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели. По завершении выполнения задач боевой подготовки в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования, сообщили в пресс-службе флота.
https://ria.ru/20240615/flot-1953098709.html
https://ria.ru/20240615/ucheniya-1953099811.html
баренцево море
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, баренцево море
Безопасность, Баренцево море
Десантный корабль "Кондопога" выполнил стрельбы в Баренцевом море
Корабль "Кондопога" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.
"Сегодня большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" отработал в Баренцевом море ряд плановых мероприятий боевой подготовки, в том числе артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стрельбы велись из 57-мм артиллерийской установки АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчёты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели.
По завершении выполнения задач боевой подготовки в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования, сообщили в пресс-службе флота.