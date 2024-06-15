https://ria.ru/20240615/strelby-1953117607.html

Десантный корабль "Кондопога" выполнил стрельбы в Баренцевом море

Десантный корабль "Кондопога" выполнил стрельбы в Баренцевом море - РИА Новости, 15.06.2024

Десантный корабль "Кондопога" выполнил стрельбы в Баренцевом море

Большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:00

2024-06-15T15:00

2024-06-15T15:00

безопасность

баренцево море

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота. "Сегодня большой десантный корабль Северного флота "Кондопога" отработал в Баренцевом море ряд плановых мероприятий боевой подготовки, в том числе артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении. Уточняется, что стрельбы велись из 57-мм артиллерийской установки АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчёты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели. По завершении выполнения задач боевой подготовки в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования, сообщили в пресс-службе флота.

https://ria.ru/20240615/flot-1953098709.html

https://ria.ru/20240615/ucheniya-1953099811.html

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, баренцево море