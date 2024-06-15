https://ria.ru/20240615/stolknovenie-1953159590.html
В Новосибирске женщина погибла при столкновении судна с баржей
В Новосибирске женщина погибла при столкновении судна с баржей - РИА Новости, 15.06.2024
В Новосибирске женщина погибла при столкновении судна с баржей
Женщина погибла во время столкновения маломерного судна с баржей в Новосибирске на реке Обь, два человека, в том числе пятилетний ребенок, пострадали,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:51
2024-06-15T19:51
2024-06-15T19:51
происшествия
обь
новосибирск
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Женщина погибла во время столкновения маломерного судна с баржей в Новосибирске на реке Обь, два человека, в том числе пятилетний ребенок, пострадали, сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири. "По предварительным данным, в результате происшествия на реке Обь в районе Димитровского моста погибла пассажирка маломерного судна. Два человека, в том числе ребенок в возрасте около пяти лет, доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html
обь
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происшествия, обь, новосибирск
Происшествия, Обь, Новосибирск
В Новосибирске женщина погибла при столкновении судна с баржей
В Новосибирске женщина погибла при столкновении маломерного судна с баржей