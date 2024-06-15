https://ria.ru/20240615/stolknovenie-1953159590.html

В Новосибирске женщина погибла при столкновении судна с баржей

В Новосибирске женщина погибла при столкновении судна с баржей - РИА Новости, 15.06.2024

В Новосибирске женщина погибла при столкновении судна с баржей

Женщина погибла во время столкновения маломерного судна с баржей в Новосибирске на реке Обь, два человека, в том числе пятилетний ребенок, пострадали,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:51

2024-06-15T19:51

2024-06-15T19:51

происшествия

обь

новосибирск

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Женщина погибла во время столкновения маломерного судна с баржей в Новосибирске на реке Обь, два человека, в том числе пятилетний ребенок, пострадали, сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири. "По предварительным данным, в результате происшествия на реке Обь в районе Димитровского моста погибла пассажирка маломерного судна. Два человека, в том числе ребенок в возрасте около пяти лет, доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

обь

новосибирск

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2024

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происшествия, обь, новосибирск