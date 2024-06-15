https://ria.ru/20240615/ssha-1953055257.html
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России - РИА Новости, 15.06.2024
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России
Спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у российских граждан, подвергая их унижениям, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:53
2024-06-15T01:53
2024-06-15T02:11
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у российских граждан, подвергая их унижениям, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить. А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла", - сообщил он агентству, комментируя действия спецслужб. Антонов добавил, что спецслужбам США всегда не нравилась активность российского посольства по поддержанию связей и оказанию содействия соотечественникам, оказавшимся на американской территории по разным причинам. "Однако в последние, пожалуй, два года усилия местных властей по пресечению движения соотечественников стали носить ярко выраженный агрессивный и провокационный характер", - подчеркнул Антонов.
https://ria.ru/20240615/ssha-1953054433.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России
Антонов: спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у россиян