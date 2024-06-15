Рейтинг@Mail.ru
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 15.06.2024 (обновлено: 02:11 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ssha-1953055257.html
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России - РИА Новости, 15.06.2024
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России
Спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у российских граждан, подвергая их унижениям, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:53
2024-06-15T02:11
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у российских граждан, подвергая их унижениям, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить. А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла", - сообщил он агентству, комментируя действия спецслужб. Антонов добавил, что спецслужбам США всегда не нравилась активность российского посольства по поддержанию связей и оказанию содействия соотечественникам, оказавшимся на американской территории по разным причинам. "Однако в последние, пожалуй, два года усилия местных властей по пресечению движения соотечественников стали носить ярко выраженный агрессивный и провокационный характер", - подчеркнул Антонов.
https://ria.ru/20240615/ssha-1953054433.html
https://ria.ru/20231103/antonov-1907075091.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России

Антонов: спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у россиян

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Спецслужбы США неоднократно проводили бесцеремонные обыски у российских граждан, подвергая их унижениям, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить. А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла", - сообщил он агентству, комментируя действия спецслужб.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Антонов отреагировал на случай с главой движения "Русская молодежь Америки"
01:38
Антонов добавил, что спецслужбам США всегда не нравилась активность российского посольства по поддержанию связей и оказанию содействия соотечественникам, оказавшимся на американской территории по разным причинам.
"Однако в последние, пожалуй, два года усилия местных властей по пресечению движения соотечественников стали носить ярко выраженный агрессивный и провокационный характер", - подчеркнул Антонов.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян
3 ноября 2023, 00:43
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала