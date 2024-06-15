https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953154144.html

Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили иностранных наемников ВСУ

Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

Спецоперация, 15 июня: ВС России уничтожили иностранных наемников ВСУ

О мобилизации на Украине, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:16

2024-06-15T19:16

2024-06-15T20:25

специальная военная операция на украине

россия

шебекино

украина

вячеслав гладков

олаф шольц

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. О мобилизации на Украине, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперации Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. Также продвинулись и улучшили свое положение группировки "Запад", "Юг", "Центр" и "Восток". Средства противовоздушной обороны сбили 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США. Число погибших при обрушении подъезда дома в Шебекино выросло до пятиЧисло погибших при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино выросло до пяти, пострадавшая женщина умерла в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее губернатор сообщал о семи пострадавших, МЧС информировало о четырех погибших. "К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. <...> Тяжесть ранений была несовместима с жизнью. <...> Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек", — написал Гладков в своем Telegram-канале.Поврежденная в результате обстрела ВСУ часть секции дома в белгородском Шебекино, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Подъезд многоквартирного дома обрушился в городе после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир. ПВО сбила за ночь три дрона ВСУ над Ростовской областью Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили три украинских дрона над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны. Около 10:10 мск беспилотник сбили над Белгородской областью, около 15:50 силы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионом еще один аппарат.Шольц не исключает возобновления контакта с ПутинымКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не исключает возобновления контактов с Владимиром Путиным. По его словам, он разговаривал с президентом России до и после начала украинского конфликта."Я всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл", — сказал Шольц в эфире немецкого канала ARD в субботу, отвечая на вопрос ведущего о возможности новых контактов с Путиным."Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено", — добавил Шольц. Он также выразил мнение, что в перспективе Россия должна будет принять участие в конференции по Украине. При этом он назвал мирные предложения Путина несерьезными и заявил, что они не могут сработать. В пятницу российский президент выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Рогов заявил, что Киев вдвое усилил мобилизацию в трех областях Украины Киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По имеющейся абсолютно подтвержденной информации, режим Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области. План по отлову людей на улицах увеличен в два раза", — сказал он.Российская авиация уничтожила иностранных наемников и боевиков ВСУ под Харьковом Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники, цели были уничтожены, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы", — сообщил он, ссылаясь на собственные источники.Занимавшийся разведкой возле Крыма беспилотник ВВС США подавал аварийный сигналАмериканский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton, который патрулировал воздушное пространство над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, подавал аварийный сигнал перед посадкой на итальянской Сицилии, следует из онлайн-карты портала Flightradar24. Согласно данным портала, дрон с позывным BLKCAT6 подавал сигнал 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию", перед посадкой. Дополнительных сведений о причине сигнала не приводится. Воздушное судно начало подавать сигнал 7700 в пятницу в 18:53 по мск. Беспилотник приземлился на авиабазе Сигонелла.Российские разработчики показали первую гусеничную платформу РЭБРоссийские разработчики систем радиоэлектронной борьбы показали первую отечественную гусеничную платформу с установленной на ней системой РЭБ, которая успешно прошла все испытания, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов. Разработка названа передвижной системой постановки помех "РЭБовец Валли". На гусеничной базе установлены модули "Фумигатор", которые обеспечивают защиту от коммерческих дронов и FPV-камикадзе. При этом защищенные каналы управления позволяют управлять платформой, несмотря на установленные на ней подавители. Как рассказал собеседник агентства, еще одной отличительной чертой данного изделия является автономность: установленных аккумуляторов в нем хватает не только на функционирование самой передвижной платформы, но еще и для зарядки аккумуляторных батарей системы подавления. "Валли" может работать в режиме ожидания продолжительное время, прикрывая штурмовые группы пехоты.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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россия, шебекино, украина, вячеслав гладков, олаф шольц, владимир путин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)