https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953107960.html
Российская ПВО за сутки сбила 54 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 15.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 54 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 54 украинских беспилотника, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:39
2024-06-15T13:39
2024-06-15T13:39
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 54 украинских беспилотника, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 106 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25845 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16340 танков и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22567 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html
https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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технологии, россия, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Франция, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 54 украинских беспилотника
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 54 дрона ВСУ и десять снарядов HIMARS
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 54 украинских беспилотника, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции
, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 106 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25845 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16340 танков и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22567 единиц специальной военной автомобильной техники.