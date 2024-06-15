https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953107960.html

Российская ПВО за сутки сбила 54 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 15.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила 54 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 54 украинских беспилотника, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:39

2024-06-15T13:39

2024-06-15T13:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 54 украинских беспилотника, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 106 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25845 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16340 танков и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 22567 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html

https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, франция, безопасность