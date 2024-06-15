https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104833.html
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак - РИА Новости, 15.06.2024
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 320... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:17
2024-06-15T13:17
2024-06-15T13:27
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 320 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" отразила пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица М102 производства США", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, США, Великобритания
Группировка войск "Центр" отразила пять контратак
Минобороны: группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 320 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Восход, Новопокровское и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка "Центр" отразила пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица М102 производства США", - добавили в МО РФ.