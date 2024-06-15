Подразделения "Южной" группировки отразили контратаку ВСУ
ВСУ потеряли до 630 солдат в зоне ответственности группировки "Южная"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли более 630 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики. Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Уточняется, что противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.
По данным ведомства, в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевая машина 122-мм РСЗО "Град", а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.