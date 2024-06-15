https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104453.html

Подразделения "Южной" группировки отразили контратаку ВСУ

Подразделения "Южной" группировки отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

Подразделения "Южной" группировки отразили контратаку ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли более 630... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:15

2024-06-15T13:15

2024-06-15T13:29

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли более 630 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики. Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.По данным ведомства, в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, боевая машина 122-мм РСЗО "Град", а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, великобритания, сша