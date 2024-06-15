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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 15.06.2024
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13:14 15.06.2024 (обновлено: 14:26 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104359.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 15.06.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:14
2024-06-15T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" &lt;...&gt; нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.При контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град".Военные Южной группировки также успешно продолжили выполнять боевые задачи.&quot;Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в министерстве.Кроме того, бойцы отразили контратаку 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.За сутки противник потерял более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 155-миллиметровую САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую САУ 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, боевую машину 122-мм РСЗО "Град" и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Также российская армия уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 495 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.
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ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
При контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град".
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22 июня 2022, 17:18
Военные Южной группировки также успешно продолжили выполнять боевые задачи.
«

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики", — отметили в министерстве.

Кроме того, бойцы отразили контратаку 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
За сутки противник потерял более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Вчера, 08:00
При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 155-миллиметровую САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую САУ 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, боевую машину 122-мм РСЗО "Град" и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Также российская армия уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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