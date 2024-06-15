https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953104359.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 15.06.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:14

2024-06-15T13:14

2024-06-15T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.При контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град".Военные Южной группировки также успешно продолжили выполнять боевые задачи."Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики", — отметили в министерстве.Кроме того, бойцы отразили контратаку 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.За сутки противник потерял более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 155-миллиметровую САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую САУ 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, боевую машину 122-мм РСЗО "Град" и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Также российская армия уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952848341.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика