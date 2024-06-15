Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 495 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.
ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
При контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град".
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Военные Южной группировки также успешно продолжили выполнять боевые задачи.
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"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Калинина, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ступочки и Горняк Донецкой Народной Республики", — отметили в министерстве.
Кроме того, бойцы отразили контратаку 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
За сутки противник потерял более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.
При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 155-миллиметровую САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую САУ 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую САУ 2С1 "Гвоздика", четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, боевую машину 122-мм РСЗО "Град" и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Также российская армия уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Также российская армия уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ.