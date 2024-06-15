https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953091647.html

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 15.06.2024

Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе

Склад, артиллерийская установка и расчет уничтожены в результате ударов со стороны Вооруженных сил России в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:33

2024-06-15T11:33

2024-06-15T11:33

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Склад, артиллерийская установка и расчет уничтожены в результате ударов со стороны Вооруженных сил России в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе получило авиационный удар ракетами, отчего взлетел склад на окраине города в поселке Железнодорожное, в стороне Нефтебазы. Также прилетало беспилотниками по закрытой территории возле газораспределительной станции на юго-востоке города. Артиллерийским ударом уничтожена артиллерийская установка и расчет", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html

https://ria.ru/20240406/sklad-1938171563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, киев