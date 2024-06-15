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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953091647.html
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе
Склад, артиллерийская установка и расчет уничтожены в результате ударов со стороны Вооруженных сил России в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:33
2024-06-15T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
киев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Склад, артиллерийская установка и расчет уничтожены в результате ударов со стороны Вооруженных сил России в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Гуляйполе получило авиационный удар ракетами, отчего взлетел склад на окраине города в поселке Железнодорожное, в стороне Нефтебазы. Также прилетало беспилотниками по закрытой территории возле газораспределительной станции на юго-востоке города. Артиллерийским ударом уничтожена артиллерийская установка и расчет", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html
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в мире, россия, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Киев
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Гуляйполе

Подполье: ВС России уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку в Гуляйполе

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Склад, артиллерийская установка и расчет уничтожены в результате ударов со стороны Вооруженных сил России в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Гуляйполе получило авиационный удар ракетами, отчего взлетел склад на окраине города в поселке Железнодорожное, в стороне Нефтебазы. Также прилетало беспилотниками по закрытой территории возле газораспределительной станции на юго-востоке города. Артиллерийским ударом уничтожена артиллерийская установка и расчет", - сказал собеседник агентства.
Украинские пожарные в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ
Вчера, 10:15
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Пожар в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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