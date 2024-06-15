https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953088117.html

Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2024

Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области

Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:01

2024-06-15T11:01

2024-06-15T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

киев

сергей лебедев

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Новоандреевке (немного западнее города Орехов) ракетным ударом попали в ангар с техникой на северо-западе села", - сообщил он. По его словам, бандеровцы устроили свои пункты временной дислокации в домах без разрешения выехавших владельцев. "Били БПЛА и ствольная артиллерия", - добавил он, отметив, что "мирные граждане не пострадали". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html

https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, киев, сергей лебедев