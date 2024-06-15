https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953088117.html
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области
Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:01
2024-06-15T11:01
2024-06-15T11:01
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сергей лебедев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Новоандреевке (немного западнее города Орехов) ракетным ударом попали в ангар с техникой на северо-западе села", - сообщил он. По его словам, бандеровцы устроили свои пункты временной дислокации в домах без разрешения выехавших владельцев. "Били БПЛА и ствольная артиллерия", - добавил он, отметив, что "мирные граждане не пострадали". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, киев, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области
Подполье: в Новоандреевке в Запорожской области уничтожен ангар с техникой ВСУ
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Новоандреевке (немного западнее города Орехов) ракетным ударом попали в ангар с техникой на северо-западе села", - сообщил он.
По его словам, бандеровцы устроили свои пункты временной дислокации в домах без разрешения выехавших владельцев. "Били БПЛА и ствольная артиллерия", - добавил он, отметив, что "мирные граждане не пострадали".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.