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Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953088117.html
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области
Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:01
2024-06-15T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
сергей лебедев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Новоандреевке (немного западнее города Орехов) ракетным ударом попали в ангар с техникой на северо-западе села", - сообщил он. По его словам, бандеровцы устроили свои пункты временной дислокации в домах без разрешения выехавших владельцев. "Били БПЛА и ствольная артиллерия", - добавил он, отметив, что "мирные граждане не пострадали". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html
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в мире, запорожская область, россия, киев, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о ракетном ударе по ангару ВСУ в Запорожской области

Подполье: в Новоандреевке в Запорожской области уничтожен ангар с техникой ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ангар с техникой украинских войск поражен в результате удара в подконтрольной Киеву Новоандреевке Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Новоандреевке (немного западнее города Орехов) ракетным ударом попали в ангар с техникой на северо-западе села", - сообщил он.
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Вчера, 10:15
По его словам, бандеровцы устроили свои пункты временной дислокации в домах без разрешения выехавших владельцев. "Били БПЛА и ствольная артиллерия", - добавил он, отметив, что "мирные граждане не пострадали".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевСергей Лебедев
 
 
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