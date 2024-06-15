https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html

Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ

Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ

Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:15

2024-06-15T10:15

2024-06-15T11:22

специальная военная операция на украине

николаевская область

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "В Николаевской области 14 июня прилетало <…> и в Баштанском районе вечером, почти в шесть. Прилетело в ангар, где "ничего не было". Это "ничего" долго горело и детонировало", — сказал собеседник агентства. По его словам, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Звуки взрыва были слышны даже в столице региона.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность