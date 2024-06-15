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Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 15.06.2024 (обновлено: 11:22 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ
Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:15
2024-06-15T11:22
специальная военная операция на украине
николаевская область
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "В Николаевской области 14 июня прилетало &lt;…&gt; и в Баштанском районе вечером, почти в шесть. Прилетело в ангар, где "ничего не было". Это "ничего" долго горело и детонировало", — сказал собеседник агентства. По его словам, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Звуки взрыва были слышны даже в столице региона.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ

Подполье Николаевской области сообщило о нанесении мощного удара по ангару ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Николаевской области
Украинские пожарные в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Николаевской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"В Николаевской области 14 июня прилетало <…> и в Баштанском районе вечером, почти в шесть. Прилетело в ангар, где "ничего не было". Это "ничего" долго горело и детонировало", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Звуки взрыва были слышны даже в столице региона.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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