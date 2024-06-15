https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083837.html
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ
Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:15
2024-06-15T10:15
2024-06-15T11:22
специальная военная операция на украине
николаевская область
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по ангару ВСУ в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "В Николаевской области 14 июня прилетало <…> и в Баштанском районе вечером, почти в шесть. Прилетело в ангар, где "ничего не было". Это "ничего" долго горело и детонировало", — сказал собеседник агентства. По его словам, удар был очень мощным, с длительной последующей детонацией. Звуки взрыва были слышны даже в столице региона.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье Николаевской области сообщило об ударе по ангару ВСУ
Подполье Николаевской области сообщило о нанесении мощного удара по ангару ВСУ