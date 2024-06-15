https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953083655.html

Рогов рассказал, что подломило дух ВСУ

Рогов рассказал, что подломило дух ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

Рогов рассказал, что подломило дух ВСУ

Потеря села Работино надломила боевой дух украинских войск на запорожский линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:12

2024-06-15T10:12

2024-06-15T10:12

в мире

россия

работино

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893149403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_12a751eb8ef52a4db782e667d9d85423.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Потеря села Работино надломила боевой дух украинских войск на запорожский линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По Запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух. Потеря Работино очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских боевиков. Идет снижение боеспособности ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, противник, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, привлек на помощь боевых психологов и пропагандистов, но это им не поможет. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951638543.html

https://ria.ru/20240607/rabotino-1951254399.html

россия

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины