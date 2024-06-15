Рогов рассказал, что подломило дух ВСУ
Рогов: потеря Работино надломила боевой дух ВСУ на Запорожском фронте
© Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева/Telegram810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты, участвовавшая в боевых действях в районе Работино
© Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева/Telegram
810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты, участвовавшая в боевых действях в районе Работино. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Потеря села Работино надломила боевой дух украинских войск на запорожский линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По Запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух. Потеря Работино очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских боевиков. Идет снижение боеспособности ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, противник, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, привлек на помощь боевых психологов и пропагандистов, но это им не поможет.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.