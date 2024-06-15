https://ria.ru/20240615/soglashenie-1953165294.html

Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда

Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда - РИА Новости, 15.06.2024

Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда

Мирное соглашение по Украине должно обеспечить ее суверенитет, считает президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:41

2024-06-15T20:41

2024-06-15T20:41

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БЮРГЕНШТОК, (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Мирное соглашение по Украине должно обеспечить ее суверенитет, считает президент Польши Анджей Дуда. "Мирное соглашение, которое в конечном итоге будет разработано, должно обеспечить суверенитет Украины, полные практические возможности обеспечения защиты независимости Украины, а также должно обеспечить полное право Украины формировать свою собственную внутреннюю и внешнюю политику без влияния Москвы", - заявил Дуда, выступая на конференции по Украине в Швейцарии. При этом он отметил, что достижение мира на Украине будет длиться долго и проходить сложно. "Достижение долгосрочного прочного мира требует больших усилий. Это будет долгий и сложный путь", - добавил Дуда. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

https://ria.ru/20240615/sholts-1953099234.html

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