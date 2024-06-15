Рейтинг@Mail.ru
Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/soglashenie-1953165294.html
Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда
Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда - РИА Новости, 15.06.2024
Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда
Мирное соглашение по Украине должно обеспечить ее суверенитет, считает президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:41
2024-06-15T20:41
в мире
украина
россия
швейцария
анджей дуда
владимир путин
михаил подоляк
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
БЮРГЕНШТОК, (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Мирное соглашение по Украине должно обеспечить ее суверенитет, считает президент Польши Анджей Дуда. "Мирное соглашение, которое в конечном итоге будет разработано, должно обеспечить суверенитет Украины, полные практические возможности обеспечения защиты независимости Украины, а также должно обеспечить полное право Украины формировать свою собственную внутреннюю и внешнюю политику без влияния Москвы", - заявил Дуда, выступая на конференции по Украине в Швейцарии. При этом он отметил, что достижение мира на Украине будет длиться долго и проходить сложно. "Достижение долгосрочного прочного мира требует больших усилий. Это будет долгий и сложный путь", - добавил Дуда. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html
https://ria.ru/20240615/sholts-1953099234.html
украина
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, швейцария, анджей дуда, владимир путин, михаил подоляк, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Анджей Дуда, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет, заявил Дуда

Лидер Польши: мирное соглашение по Украине должно обеспечить ее суверенитет

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК, (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Мирное соглашение по Украине должно обеспечить ее суверенитет, считает президент Польши Анджей Дуда.
«
"Мирное соглашение, которое в конечном итоге будет разработано, должно обеспечить суверенитет Украины, полные практические возможности обеспечения защиты независимости Украины, а также должно обеспечить полное право Украины формировать свою собственную внутреннюю и внешнюю политику без влияния Москвы", - заявил Дуда, выступая на конференции по Украине в Швейцарии.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Президент Швейцарии признала, что конференция не приведет к миру на Украине
7 июня, 14:49
При этом он отметил, что достижение мира на Украине будет длиться долго и проходить сложно.
«
"Достижение долгосрочного прочного мира требует больших усилий. Это будет долгий и сложный путь", - добавил Дуда.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Шольц поддержал участие России в следующей конференции по Украине
Вчера, 12:39
 
В миреУкраинаРоссияШвейцарияАнджей ДудаВладимир ПутинМихаил ПодолякЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала