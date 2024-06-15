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В Сочи ожидаются сильный дождь с грозой и смерчи над морем - РИА Новости, 15.06.2024
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12:55 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sochi-1953102414.html
В Сочи ожидаются сильный дождь с грозой и смерчи над морем
В Сочи ожидаются сильный дождь с грозой и смерчи над морем - РИА Новости, 15.06.2024
В Сочи ожидаются сильный дождь с грозой и смерчи над морем
Сильный дождь с грозой, ветер и смерчи над морем Сочи ожидаются до 16 июня, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:55
2024-06-15T12:55
сочи
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология в россии
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СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. Сильный дождь с грозой, ветер и смерчи над морем Сочи ожидаются до 16 июня, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города. "В соответствии с неблагоприятным погодным прогнозом в течение суток 16 июня 2024 года на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза. Ночью и утром возможно усиление юго-восточного ветра, при грозе порывы могут составлять 15-18 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают об опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке Магри – Веселое", - предупредили в администрации Сочи. Сейчас в Сочи наблюдается переменная облачность, дождя и ветра нет. Власти сообщили об усиленной работе городских служб, а жителям и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. В связи с прогнозированием смерчей над акваторией Сочи до воскресенья объявлено штормовое предупреждение, сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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сочи, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Сочи, Черное море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
В Сочи ожидаются сильный дождь с грозой и смерчи над морем

В Сочи до 16 июня ожидаются сильный дождь с грозой, ветер и смерчи над морем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНабережная в Сочи
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Набережная в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. Сильный дождь с грозой, ветер и смерчи над морем Сочи ожидаются до 16 июня, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"В соответствии с неблагоприятным погодным прогнозом в течение суток 16 июня 2024 года на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза. Ночью и утром возможно усиление юго-восточного ветра, при грозе порывы могут составлять 15-18 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают об опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке Магри – Веселое", - предупредили в администрации Сочи.
Сейчас в Сочи наблюдается переменная облачность, дождя и ветра нет.
Власти сообщили об усиленной работе городских служб, а жителям и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.
В связи с прогнозированием смерчей над акваторией Сочи до воскресенья объявлено штормовое предупреждение, сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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