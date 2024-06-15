https://ria.ru/20240615/slovakiya-1953114872.html

МИД Словакии не ожидает, что в Швейцарии придут к четким заключениям

МИД Словакии не ожидает, что в Швейцарии придут к четким заключениям - РИА Новости, 15.06.2024

МИД Словакии не ожидает, что в Швейцарии придут к четким заключениям

Глава МИД Словакии Юрай Бланар, который будет представлять республику на конференции по Украине в Швейцарии, считает, что встреча не принесет однозначное... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:37

2024-06-15T14:37

2024-06-15T14:37

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БРАТИСЛАВА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар, который будет представлять республику на конференции по Украине в Швейцарии, считает, что встреча не принесет однозначное заключение, поскольку в мероприятии не участвует Россия. "Я не ожидаю, что конференция принесет однозначное заключение, потому что на ней будет не хватать России, а также других глобальных игроков, например, Китая. Я ожидаю, что возникновение и развитие военного конфликта на Украине будет рассматриваться реалистично, поскольку это важная предпосылка к достижению перемирия и поиску мирного решения", - говорится в заявлении Бланара, распространенном в субботу. По словам Бланара, правительство Словакии по-прежнему считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения. "Мы считаем необходимым прежде всего вести переговоры и искать дипломатические решения для того, чтобы конфликт на Украине был решен дипломатически", - добавил Бланар. Глава МИД Словакии напомнил, что представлять Словакию на конференции по Украине 15-16 июня в Швейцарии должен был глава правительства Роберт Фицо, но он сейчас восстанавливается после совершенного на него в середине мая покушения. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240608/inauguratsiya-1951602776.html

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в мире, украина, словакия, швейцария, роберт фицо, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон