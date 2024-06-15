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В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью - РИА Новости, 15.06.2024
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17:40 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/slabost-1953140567.html
В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью
В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью - РИА Новости, 15.06.2024
В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слабостью отказ киевского режима во главе с Владимиром Зеленским... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:40
2024-06-15T17:40
в мире
россия
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луганская народная республика
владимир зеленский
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михаил шеремет
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слабостью отказ киевского режима во главе с Владимиром Зеленским рассматривать предложения президента России Владимира Путина по урегулированию военного конфликта на Украине. "Нежелание Зеленского рассматривать реальную формулу мира, предложенную президентом России, говорит о его политической слабости, продажности, наплевательском отношении к украинскому народу и полной зависимости от западных хозяев", - сказал Шеремет РИА Новости. Ранее Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине, назвав их ультиматумом. По его словам, у киевского режима во главе с Зеленским нет возможности каким-то образом высказать и определять свое суверенное слово. "Все свои громкие заявления они сверяют и согласовывают с Вашингтоном", - подчеркнул депутат. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html
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В мире, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Шеремет, НАТО, Украина, Госдума РФ
В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью

Депутат Шеремет назвал отказ Киева рассматривать предложения Путина слабостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слабостью отказ киевского режима во главе с Владимиром Зеленским рассматривать предложения президента России Владимира Путина по урегулированию военного конфликта на Украине.
«
"Нежелание Зеленского рассматривать реальную формулу мира, предложенную президентом России, говорит о его политической слабости, продажности, наплевательском отношении к украинскому народу и полной зависимости от западных хозяев", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, у киевского режима во главе с Зеленским нет возможности каким-то образом высказать и определять свое суверенное слово.
«
"Все свои громкие заявления они сверяют и согласовывают с Вашингтоном", - подчеркнул депутат.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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