https://ria.ru/20240615/slabost-1953140567.html

В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью

В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью - РИА Новости, 15.06.2024

В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Путина слабостью

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слабостью отказ киевского режима во главе с Владимиром Зеленским... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:40

2024-06-15T17:40

2024-06-15T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слабостью отказ киевского режима во главе с Владимиром Зеленским рассматривать предложения президента России Владимира Путина по урегулированию военного конфликта на Украине. "Нежелание Зеленского рассматривать реальную формулу мира, предложенную президентом России, говорит о его политической слабости, продажности, наплевательском отношении к украинскому народу и полной зависимости от западных хозяев", - сказал Шеремет РИА Новости. Ранее Зеленский отверг условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным по прекращению конфликта на Украине, назвав их ультиматумом. По его словам, у киевского режима во главе с Зеленским нет возможности каким-то образом высказать и определять свое суверенное слово. "Все свои громкие заявления они сверяют и согласовывают с Вашингтоном", - подчеркнул депутат. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html

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в мире, россия, киев, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет, нато, украина, госдума рф