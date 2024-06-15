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Условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины - РИА Новости, 15.06.2024
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01:12 15.06.2024 (обновлено: 02:08 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/siyyarto-1953053569.html
Условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины
Условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины - РИА Новости, 15.06.2024
Условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины
Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС, заявил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:12
2024-06-15T02:08
в мире
украина
венгрия
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петер сийярто
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он подчеркнул, что теперь у Венгрии есть документ и из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы. "Мы всегда представляли позицию, согласно которой уважение прав национальных меньшинств должно быть предпосылкой любого движения вперед. Некоторые страны-члены даже не хотели и слышать об этом условии, но мы ясно дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств, которые связаны с сохранением национальной идентичности, использованием родного языка и обучением на родном языке", - добавил Сийярто. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не стал препятствовать странам-членам в принятии решения о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз. В феврале Сийярто заявлял, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231215/vengriya-1915956800.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины

Условия Венгрии по Закарпатью внесли в проект документа о евроинтеграции Украины

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Он подчеркнул, что теперь у Венгрии есть документ и из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы.
"Мы всегда представляли позицию, согласно которой уважение прав национальных меньшинств должно быть предпосылкой любого движения вперед. Некоторые страны-члены даже не хотели и слышать об этом условии, но мы ясно дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств, которые связаны с сохранением национальной идентичности, использованием родного языка и обучением на родном языке", - добавил Сийярто.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не стал препятствовать странам-членам в принятии решения о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз.
В феврале Сийярто заявлял, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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