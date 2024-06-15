Условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины
Условия Венгрии по Закарпатью внесли в проект документа о евроинтеграции Украины
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В последние дни и недели в Брюсселе шли огромные споры о том, при каких условиях должны начаться переговоры о вступлении Украины... После острых дискуссий сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС
15 декабря 2023, 09:57
Он подчеркнул, что теперь у Венгрии есть документ и из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы.
"Мы всегда представляли позицию, согласно которой уважение прав национальных меньшинств должно быть предпосылкой любого движения вперед. Некоторые страны-члены даже не хотели и слышать об этом условии, но мы ясно дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств, которые связаны с сохранением национальной идентичности, использованием родного языка и обучением на родном языке", - добавил Сийярто.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не стал препятствовать странам-членам в принятии решения о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз.
В феврале Сийярто заявлял, что следующим этапом переговоров о вступлении Украины в ЕС станет установление переговорных рамок, которые должны быть приняты всеми странами-членами единогласно, для Будапешта принципиальным остаётся вопрос возвращения закарпатским венграм прав на уровне 2015 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто
13 ноября 2023, 16:59