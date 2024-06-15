https://ria.ru/20240615/situatsiya-1953099985.html

ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском направлении

ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.06.2024

ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском направлении

Генштаб ВСУ признал в субботу, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:44

2024-06-15T12:44

2024-06-15T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киев

покровск

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал в субботу, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на покровском (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.) направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на кураховском, купянском, харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР. Генштаб ВСУ при этом ранее уже признавал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск. В МО РФ ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР, отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 350 военных.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

донецкая народная республика

киев

покровск

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в мире, донецкая народная республика, киев, покровск, александр сырский, вооруженные силы украины