https://ria.ru/20240615/shveytsariya-1953088666.html

Местные жители рассказали о месте, где пройдет конференция по Украине

Местные жители рассказали о месте, где пройдет конференция по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

Местные жители рассказали о месте, где пройдет конференция по Украине

Жители швейцарского города Штанс, расположенного в 10 минутах езды от курорта Бюргеншток, где 15-16 июня состоится конференция по Украине, даже не покупают там... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:05

2024-06-15T11:05

2024-06-15T11:05

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ШТАНС (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Жители швейцарского города Штанс, расположенного в 10 минутах езды от курорта Бюргеншток, где 15-16 июня состоится конференция по Украине, даже не покупают там кофе, настолько это место дорогое, рассказали корреспонденту РИА Новости местные жители. "Мы время от времени ездим в Бюргеншток, чтобы полюбоваться видами, но мы не останавливаемся в курортном отеле. Кофе там стоит семь франков, зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов", - считают пятидесятилетний Стефан и его двадцатилетний сын. Шестидесятилетний выходец из Португалии Жозе, по его словам, в 1980-х в течение шести лет работал поваром в Бюргенштоке. "В то время я видел там много звезд и богатых людей. Особенно американцы. Местные не приезжают, это слишком дорого. Даже я после всех этих лет больше не возвращаюсь туда", - сказал он. На самом деле Бюргеншток не для "простых людей". Это место давно облюбовали богатые и знаменитые. Британская актриса Одри Хепберн и американский актер Мел Феррер поженились в часовне курорта в 1954 году. Канцлер Германии Конрад Аденауэр в 1950 году провел два месяца летом на месте, ведя государственные дела. Также в Бюргеншток ездили американские политики Генри Киссинджер и Джимми Картер. Первый отель был открыт в 1873 году под названием "Hotel Kurhaus". Впоследствии было построено множество объектов инфраструктуры и зданий. Все это было куплено UBS в 1996 году, который перепродал его за 115 миллионов швейцарских франков американскому фонду. С 2011 года этот курорт полностью принадлежит катарской госгруппе "Qatar Investment Authority". В 2014 году Катар инвестировал более 500 миллионов франков в реконструкцию всего комплекса и строительство там новых отелей, спа-салонов и ресторанов. Ночь в отеле, где будут проживать участники конференции по Украине 15 и 16 июня, обойдется от 390 до 18 тысяч долларов, все это оплачивают швейцарские налогоплательщики. Швейцарским налогоплательщикам конференция по Украине обойдется в сумму от 11,1 до 16,75 миллиона долларов, большая часть из которых пойдет на обеспечение безопасности. Делегациям примерно из 90 стран-участниц придется оплатить только путевые расходы в Швейцарию. В Бюргеншток гостей будут доставлять вертолеты из аэропорта Люцерна, для этого швейцарская армия подготовила там специальные временные вертолетные площадки. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952955808.html

https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952762068.html

https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952989565.html

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люцерн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, швейцария, люцерн (кантон), одри хепберн, генри киссинджер, джо байден, ubs, qatar investment authority, евросоюз