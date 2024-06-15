Местные жители рассказали о месте, где пройдет конференция по Украине
Местные жители не покупают кофе там, где пройдет конференция по Украине: дорого
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ШТАНС (Швейцария), 15 июн - РИА Новости. Жители швейцарского города Штанс, расположенного в 10 минутах езды от курорта Бюргеншток, где 15-16 июня состоится конференция по Украине, даже не покупают там кофе, настолько это место дорогое, рассказали корреспонденту РИА Новости местные жители.
"Мы время от времени ездим в Бюргеншток, чтобы полюбоваться видами, но мы не останавливаемся в курортном отеле. Кофе там стоит семь франков, зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов", - считают пятидесятилетний Стефан и его двадцатилетний сын.
Шестидесятилетний выходец из Португалии Жозе, по его словам, в 1980-х в течение шести лет работал поваром в Бюргенштоке.
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"В то время я видел там много звезд и богатых людей. Особенно американцы. Местные не приезжают, это слишком дорого. Даже я после всех этих лет больше не возвращаюсь туда", - сказал он.
На самом деле Бюргеншток не для "простых людей". Это место давно облюбовали богатые и знаменитые. Британская актриса Одри Хепберн и американский актер Мел Феррер поженились в часовне курорта в 1954 году. Канцлер Германии Конрад Аденауэр в 1950 году провел два месяца летом на месте, ведя государственные дела. Также в Бюргеншток ездили американские политики Генри Киссинджер и Джимми Картер.
Первый отель был открыт в 1873 году под названием "Hotel Kurhaus". Впоследствии было построено множество объектов инфраструктуры и зданий. Все это было куплено UBS в 1996 году, который перепродал его за 115 миллионов швейцарских франков американскому фонду. С 2011 года этот курорт полностью принадлежит катарской госгруппе "Qatar Investment Authority".
В 2014 году Катар инвестировал более 500 миллионов франков в реконструкцию всего комплекса и строительство там новых отелей, спа-салонов и ресторанов.
Ночь в отеле, где будут проживать участники конференции по Украине 15 и 16 июня, обойдется от 390 до 18 тысяч долларов, все это оплачивают швейцарские налогоплательщики. Швейцарским налогоплательщикам конференция по Украине обойдется в сумму от 11,1 до 16,75 миллиона долларов, большая часть из которых пойдет на обеспечение безопасности. Делегациям примерно из 90 стран-участниц придется оплатить только путевые расходы в Швейцарию. В Бюргеншток гостей будут доставлять вертолеты из аэропорта Люцерна, для этого швейцарская армия подготовила там специальные временные вертолетные площадки.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. 92 стран, в том числе 57 глав государств, подтвердили свое участие, а также восемь организации, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.