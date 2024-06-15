https://ria.ru/20240615/shveytsariya-1953063058.html

"Понял первым": в Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии

"Понял первым": в Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2024

"Понял первым": в Киеве объяснили отсутствие Байдена на форуме в Швейцарии

В Белом доме поняли, что Киев созвал конференцию в Швейцарии в личных интересах Владимира Зеленского, поэтому Джо Байден "со спокойной душой" пропустил ее,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:31

2024-06-15T05:31

2024-06-15T05:31

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александр дубинский

верховная рада украины

европарламент

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Белом доме поняли, что Киев созвал конференцию в Швейцарии в личных интересах Владимира Зеленского, поэтому Джо Байден "со спокойной душой" пропустил ее, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.Как предположил парламентарий в своем Telegram-канале, в офисе (ОП) Зеленского "не сильно разочаруются, если все закончится только фоточками и совместным обедом". По его словам, риторика киевского руководства говорит о том, что "мира там не хотят и говорить на эту тему не планируют", а главной целью саммита было "международное признание полномочий" Зеленского."В офисе (Зеленского — Прим. Ред.) всех опять развели. Первым, к слову, это понял Байден, который со спокойной душой поехал на фандрайзинг (спонсорское мероприятие – Прим. Ред.) в Голливуд, как ни пытались из ОП плюнуть ему в спину, обвиняя в "игре на руку Кремля". В Белом доме давно поняли, что этот форум в интересах лично Зеленского, и ничьих других", — заявил Дубинский.Как заметил парламентарий, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон ехали на саммит в надежде показать успех своей "политики эскалации", однако проиграли с этой политикой выборы в Европарламент.Даже если в Киеве после саммита будут "пить шампанское", это не значит, что в других мировых столицах после мероприятия не будет принято решение "ускорить выход из "украинского вопроса"", резюмировал депутат.Так называемая конференция "по вопросам мира на Украине" открывается 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток с участием представителей 92 государств и восьми международных организаций, но без участия России и даже без обсуждения вопроса о прекращении огня. Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/economist-1952784707.html

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

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в мире, швейцария, россия, владимир зеленский, джо байден, александр дубинский, верховная рада украины, европарламент, украина, сша