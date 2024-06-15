https://ria.ru/20240615/shvetsiya-1953116280.html

МИД Швеции свяжется с Россией из-за якобы нарушения границ самолетом

МИД Швеции свяжется с Россией из-за якобы нарушения границ самолетом - РИА Новости, 15.06.2024

МИД Швеции свяжется с Россией из-за якобы нарушения границ самолетом

МИД Швеции намерен связаться с посольством России в связи с якобы нарушением границы воздушного пространства российским самолетом, заявил министр иностранных... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:49

2024-06-15T14:49

2024-06-15T14:49

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россия

швеция

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МИД Швеции намерен связаться с посольством России в связи с якобы нарушением границы воздушного пространства российским самолетом, заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём. Шведские вооруженные силы ранее сообщили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, писала местная газета Expressen. "Министерство иностранных дел свяжется с посольством России, чтобы выразить протест в связи с инцидентом", - сообщил он телеканалу SVT. МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240614/nota-1953028844.html

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в мире, россия, швеция, воздушно-космические силы россии